Domeniche della Salute: prevenzione per l'apparato respiratorio Domenica dalle 9 alle 13 nei pressi del Palazzo del Governo

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Presentazione della Giornata di Prevenzione delle Malattie dell'Apparato Respiratorio:

"L’obiettivo di questa iniziativa è sensibilizzare la nostra comunità sull’importanza di prendersi cura della salute dei polmoni e delle vie respiratorie, prevenendo malattie che, se non diagnosticate tempestivamente, possono compromettere gravemente il benessere e la qualità della vita.

L'apparato respiratorio è fondamentale per il nostro organismo: è attraverso di esso che portiamo ossigeno al corpo e rimuoviamo anidride carbonica. Tuttavia, le malattie che colpiscono i polmoni, come l'asma, la bronchite, la polmonite o malattie più gravi come la BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva) e il cancro ai polmoni, sono purtroppo sempre più diffuse.

Questa giornata è dedicata a informarci sui comportamenti che possiamo adottare per prevenire queste malattie, come evitare l’esposizione a fumo, inquinamento e altre sostanze dannose, e promuovere l’importanza di praticare attività fisica regolare, seguire una dieta equilibrata e sottoporsi a controlli medici periodici.

Avremo l'opportunità di eseguire test diagnostici gratuiti e consulenze mediche, tutto ciò che può aiutarci a comprendere meglio come tutelare la nostra salute respiratoria

La prevenzione è il primo passo per vivere in salute e in serenità"

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9 alle ore 13.