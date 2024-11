Ospedale San Pio: open week contro la violenza sulle donne Verranno offerti gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui

L’AORN San Pio di Benevento aderisce all’Open Week della Fondazione Onda Ets nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che si celebra il 25 novembre.

La quarta edizione dell’(H) Open Week si terrà dal 21 al 27 novembre con l’obiettivo di incoraggiare le donne vittime di violenza ad avvicinarsi alla rete di servizi antiviolenza che può offrire percorsi di accoglienza protetta e progetti di continuità assistenziale e di sostegno, fornendo strumenti concreti e indirizzi a cui rivolgersi per chiedere aiuto.

Dal 21 al 27 novembre, in oltre 240 ospedali con il Bollino Rosa, che hanno al loro interno percorsi dedicati e i centri antiviolenza aderenti all’iniziativa, verranno offerti gratuitamente alla popolazione femminile consulenze, visite, colloqui.

Ecco i servizi disponibili presso l’AORN San Pio di Benevento:

- 21 novembre sarà possibile effettuare Ecografie, presso la Stanza Rosa, ubicata al piano terra del padiglione Moscati, dalle ore 9 alle ore 12;

- 22 novembre Consulenza psicologica, presso la Stanza Rosa, piano terra del padiglione Moscati, dalle ore 9 alle ore 12;

- 25 novembre Accoglienza e counseling, presso l'ambulatorio della UOC Ostetricia e Ginecologia, 2° piano padiglione San Pio;

- 26 novembre Consulenza psicologica, presso la UOC Direzione Medica di Presidio, piano terra P.O. Sant'Alfonso Maria de' Liguori - Sant'Agata de' Goti (Bn).

“L’AORN San Pio di Benevento ha da anni un percorso “ Codice rosa “per prendere in carico le vittime di violenza e ha anche allestito una "Stanza rosa" per fornire la necessaria privacy a chi è vittima di violenza e arriva in Pronto Soccorso. Iniziative come l'open week servono a richiamare l'attenzione della comunità sulla violenza non solo fisica o sessuale. Esistono, infatti, violenze verbali, psicologiche, che possono culminare o

meno in episodi di stalking e di violenza fisica. Noi siamo in prima linea per fornire un aiuto concreto alle vittime di violenza” – afferma Maria Morgante, direttore Generale AORN San Pio di Benevento.