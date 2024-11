Programma Mediaset a Benevento: "grande occasione per la città" Il format da domani in onda su Italia 1 la soddisfazione di Mastella e Franzese

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e la presidente della Commissione Cultura, Mara Franzese, comunicano che da domani, sabato 23 novembre, alle ore 14.15, andrà in onda su Italia 1, “Sfida Impossibile”, il nuovo format televisivo Mediaset interamente girato a Benevento.

Le bellezze storiche, artistiche, monumentali e paesaggistiche della città, faranno da cornice al programma nel quale il conduttore, Stefano Corti, si troverà a competere con 6 grandi campioni di varie discipline sportive.

Sei puntate, in ognuna delle quali Corti lancia un guanto di sfida a un campione diverso: da Marco Maddaloni con il judo ad Amaurys Perez con la pallanuoto, passando per Francesca Schiavone con il tennis, Clemente Russo con la boxe, Andrea Lo Cicero con il rugby e Valentina Vezzali con la scherma, in un mix di preparazione, competizione e ironia.

A preparare fisicamente e mentalmente Corti ad affrontare la sfida impossibile, due coach, di cui uno selezionato a Benevento; a giudicare le competizioni un giudice beneventano e ad aiutare Stefano nell’impresa di battere i sei campioni, alcuni atleti sanniti.

“È questa una grande occasione di visibilità e promozione turistica per il nostro territorio. - commentano il sindaco Mastella e la consigliera Franzese - Un sentito ringraziamento alla Film Commission della Regione Campania e, in particolare, al Direttore Maurizio Gemma, che ha tenuto fede alla promessa di delocalizzare le produzioni in città, offrendo a Benevento questa bella opportunità. Grazie a EGE Produzioni di Gian Luca Baldini per averci scelti, all’infaticabile produttrice esecutiva Marianna Capelli e a tutti quanti hanno supportato il progetto, realizzato in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia '80. Un doveroso ringraziamento a tutti gli imprenditori cittadini scesi in campo per questa iniziativa, ai professionisti che hanno dato la propria disponibilità, lavorando dietro le quinte, ai gestori che hanno aperto le porte dei propri impianti sportivi per le riprese e a quanti hanno offerto la loro preziosa collaborazione”.

“È questo l’inizio di un percorso volto a rilanciare l’attrazione di produzioni audiovisive di rilievo sul territorio beneventano, come promozione della città. - concludono Mastella e Franzese - Il richiamo mediatico e la visibilità nazionale garantiti dal mercato televisivo e dal segmento cinematografico si traducono in ritorno positivo per il turismo e l’economia, di cui sono traino per l’indotto capace di generare. E l’amministrazione continuerà a lavorare con questo obiettivo”.