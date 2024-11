Casalduni piange Gabriele: addio al figlio del sindaco Iacovella Dolore e sconcerto in tutto il Sannio per la terribile notizia

Dolore e sconcerto a Casalduni e nel Sannio per la prematura scomparsa di Gabriele, il giovane figlio del sindaco, Pasquale Iacovella.

Una notizia che scosso non solo la comunità di Casalduni ma l'intera provincia. Tanti i comuni che hanno espresso cordoglio e annunciato il lutto cittadino.

Il Presidente della Provincia di Benevento, a nome personale e del Consiglio Provinciale tutto, ha espresso il sentito cordoglio a Pasquale Iacovella, Sindaco di Casalduni e Presidente dell'Ente d'Ambito Rifiuti, per la scomparsa dell'amato figlio e partecipa al dolore della Famiglia.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, on. Fulvio Martusciello, e il segretario provinciale di Forza Italia Benevento, on. Francesco Maria Rubano, a nome personale e di Forza Italia, esprimono profondo cordoglio al Sindaco di Casalduni e Presidente dell’Ente d’Ambito Rifiuti, Pasquale Iacovella, per la tragica perdita dell’amato figlio. “In questo momento di immenso dolore, Forza Italia si stringe con affetto intorno a Pasquale Iacovella e alla sua famiglia, partecipando con sentita vicinanza al loro lutto”, hanno dichiarato Martusciello e Rubano.

"Massima vicinanza all'amico sindaco Pasquale Iacovella e a tutta la sua famiglia, che oggi vive la perdita, devastante e innaturale, del figlio" ha scritto il sindaco Clemente Mastella. "Tutte le strade sono state tentate per salvare la vita a questo ragazzo contro cui il destino si è accanito amaramente. La terra gli sia lieve".