Forestazione, incontro sindacati e Comunità montana del Fortore Spina: grazie ad acconto Regione si procederà al pagamento degli stipendi

Una importante riunione con le organizzazioni sindacali di categoria sul tema della forestazione, si è tenuta questa mattina presso la sede di San Bartolomeo in Galdo della Comunità Montana del Fortore. Hanno partecipato la Giunta Esecutiva al completo (il presidente Zaccaria Spina, il vice Giuseppe Addabbo e l’assessore Gianfranco Mottola), il presidente del Consiglio generale Giacomo Falcone, il segretario generale dell’ente Nicolina Romano e il Responsabile del Settore Agricoltura, Foreste e Bonifica Montana Pietro Giallonardo. Presenti delegazioni della Fai Cisl, guidata da Alfonso Iannace e della Flai Cgil, guidata da Carlo Ceccarelli. Assente giustificata la Uila Uil con la cui delegazione, rappresentata da Alfredo Di Rubbo, e' stato programmato un incontro già per la giornata di domani.

Dopo l’illustrazione degli argomenti posti all’ordine del giorno, di cui si è incaricato il presidente Spina e dopo la rappresentazione delle rispettive posizioni, sia da parte dell’ente che delle organizzazioni sindacali, si è pervenuti ad una condivisione delle imminenti vicende che stanno riguardando il comparto forestale.

In particolare, si è preso atto dell’imminente accredito, da parte della Regione Campania, del primo acconto pari al 20% dell’importo dovuto, sulla progettazione 2024 per la forestazione, oltre che dei fondi ordinari per il funzionamento dell’ente. "Notizia che - ha sottolineato Spina - seppure ci permetterà di proseguire con il pagamento degli stipendi attualmente fermo al mese di luglio - grazie alla anticipazioni di cassa -, evidenzia tuttavia come si registri una grande anomalia nelle tempistiche di accredito che si dilatano sempre di più a causa di una asfissiante burocrazia”. Pertanto, si è proceduto, di comune accordo, a stigmatizzare un cronico ritardo che sta creando difficoltà a tutte le Comunità Montane operanti sul territorio campano, nessuna esclusa, che di fatto non hanno ancora percepito un solo euro da destinare alla forestazione e alle proprie attività. “Stiamo andando avanti - ha affermato Spina - facendo leva solo sulla finanza creativa, sul buonsenso e sulla responsabilità che, di volta in volta, si assumono amministratori e funzionari”.

Si è preso poi atto, con soddisfazione, che, al netto di una lunga ed estenuante attesa, finalmente giovedì il Consiglio regionale della Campania delibererà in merito alla stabilizzazione degli OTD, gli Operai a tempo Determinato.”Si tratta di un risultato storico - ha spiegato il presidente -, che consentirà a circa 40 stagionali di diventare effettivi. Ci si è soffermati su alcuni meccanismi organizzativi, tra cui digitalizzazione del rilevamento presenze, con contestuale geolocalizzazione dei cantieri: una pratica innovativa che permetterà un grosso risparmio in termini di facilitazione nella rendicontazione delle attività svolte. Il meccanismo potrà ripercuotersi positivamente anche sulla velocizzazione degli accrediti da parte della Regione. Rispetto alle osservazioni dei sindacati, la Comunità Montana si è impegnata ad adottare tutte le precauzioni e i meccanismi a tutela della privacy degli operai e della funzionalità del nuovo sistema, oltre che a ricorrere alla correzione manuale in caso di conclamate difficoltà nel corso dell’utilizzo di questa nuova tecnologia.