Sviluppo. Firma del Protocollo di Intesa ASI – Sannio Valley Matching fra mondo imprenditoriale e mondo della formazione e della ricerca

È stato siglato oggi un accordo di partenariato fra il Consorzio Industriale di Benevento e l’associazione Sannio Valley, un protocollo che offre l’opportunità di definire in forma qualificata i servizi da erogare alle aziende. Il presidente Domenico Vessichelli, ha accolto con soddisfazione la proposta pervenuta dal professore Carlo Mazzone, presidente di Sannio Valley di addivenire ad un’intesa che fissa come nucleo di ogni intervento futuro, il matching fra mondo imprenditoriale e mondo della formazione e della ricerca.

“Nel dettaglio - ha spiegato il presidente Vessichelli -, le linee dell’iniziativa si sostanzieranno in attività di coaching e di orientamento, collaborazioni con enti di formazione, programmi di stage o di tirocini, sponsorizzazione di progetti culturali e formazione interna. Ma, unitamente alla gamma di attività succitate e che Sannio Valley porrà in essere ad adiuvandum del Consorzio, va evidenziato il sostegno concordato allo scopo di consentire la nascita di nuove startup innovative. E qui, mi corre l’obbligo di fare alcune considerazioni circa i dati sviluppati da Infocamere per il Ministero e relativi alle startup, numeri che restituiscono un frame vitale dell’impresa beneventana e che sono utili a precisare che l’attuale governance consortile promuoverà sempre e ad ogni costo le collaborazioni che privilegiano i talenti del territorio.

Già nel mese di ottobre - precisano dall'Asi - la Campania era balzata al secondo posto in Italia per numero di startup innovative, con il report periodico aggiornato a novembre dal MIMIT, la provincia di Benevento si consacra quale detentrice del primato al SUD Italia per presenza di startup innovative e seconda sul territorio nazionale solo a Milano, possiamo con soddisfazione affermare che il binomio fra “sapere e fare” quindi, fra Università e Impresa, ha cominciato a funzionare concretamente ed a produrre effetti che avranno apprezzabili sviluppi di crescita per il nostro tessuto socio economico.

Attualmente, sono 93 le startup innovative censite fra Benevento e provincia, un numero che ci restituisce una fotografia di giovani e soprattutto di donne estremamente qualificati che investono e capitalizzano le proprie conoscenze, i propri dottorati di ricerca, brevetti e risorse economiche scegliendo di restare qui nel Sud a Benevento e che perciò meritano di raggiungere ogni successo.

Le proiezioni demografiche al 2042 ci pongono di fronte a sfide importanti, con indici di vecchiaia in forte crescita per la nostra provincia, ragion per cui la resilienza del tessuto imprenditoriale unitamente al dinamismo delle startup innovative rappresentano una ricetta unica per il rilancio e il potenziamento dell’economia locale.

Ed è per questa ragione che enti di sviluppo come il nostro Consorzio, insieme ad associazioni come Sannio Valley devono impegnarsi in modo continuativo nel promuovere un ambiente favorevole agli imprenditori, perchè siffatto impegno è fondamentale per mantenere l’energia del settore delle startup e per massimizzarne il potenziale di crescita sia locale, che regionale”.