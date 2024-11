Benevento-Cerignola: stallo autobus in via Delcogliano, mercato chiude prima Le indicazioni del Comune di Benevento

A causa dello svolgimento della gara di calcio Benevento – Audace Cerignola, in programma sabato 30 novembre alle ore 15:00, e quindi in conseguenza della necessità di spostare il terminal bus di via Rivellini in altra sede per motivi di di ordine e sicurezza pubblica, è istituito il divieto di sosta e fermata ad eccezione degli autobus extraurbani in via Delcogliano, e più precisamente nell’area di parcheggio prospiciente l’Università Giustino Fortunato, dalle ore 12:00 alle ore 22:00 di sabato 30 novembre al fine di consentire l’effettuazione dello stallo tecnico dei bus extraurbani. La fermata operativa per la salita e discesa dei passeggeri continuerà invece a svolgersi regolarmente in via Mustilli.

Inoltre, è stata anticipata alle ore 11:00 la chiusura delle attività di vendita del mercato di S. Colomba con obbligo per tutti gli operatori di sgombrare gli stalli entro e non oltre le ore 11:30, lasciando liberi gli stessi da merce, attrezzature e veicoli al fine di consentire l'ottimale allestimento del piano di sicurezza pubblica.