Albero caduto a Salerno, Mastella: abbatteremo piante pericolose anche qua Il primo cittadino: "la sicurezza prima di ogni altra cosa"

"A Salerno ieri un albero, un pino, sballottato dal vento è caduto: 5 giovani feriti di cui uno grave. Da noi tentiamo di mettere mano a togliere questi alberi “killer", e ce ne sono tanti, pronti a colpire sotto la spinta di turbolenze di vento. Ma questi alberi belli ma vetusti cadono anche a prescindere, perchè le loro radici non sono profonde".

Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella parte dall'episodio avvenuto al campus di Fisciano per dettare la linea per la situazione in città. Il caso dei pini di Viale Atlantici, ma non solo, è stato infatti all'ordine del giorno per lungo tempo e la situazione riguarda anche altre zone di Benevento.

E dunque il primo cittadino spiega "Siamo stati oggetto di denuncia per voler salvare la vita delle persone. Un nostro dirigente ha dovuto fare un processo. Ora andremo avanti abbattendo le piante malate ed incurabili. La vita delle persone viene prima di ogni altra cosa".