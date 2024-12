"Il Presepe lo faccio io", boom di presenze: si replica sabato e domenica Manifestazione riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni organizzata da Sannio Europa e Provincia

Successo di partecipazione a “Il Presepe lo faccio io”, la manifestazione riservata ai bambini dagli 8 ai 10 anni che si è svolta nello scorso weekend presso la Biblioteca Provinciale di Benevento.

L’iniziativa, promossa ed organizzata da “Sannio Europa” in collaborazione con l’Associazione “Amici del Presepe” di Benevento, si ripeterà sabato e domenica prossima.

A renderlo noto sono Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento, e Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” (Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale).

Più che soddisfatti gli organizzatori per il numero dei giovanissimi partecipanti che si sono alternati nei laboratori durante i quali esperti maestri presepisti locali hanno mostrato ai piccoli e, insieme a loro, realizzato il presepe tradizionale riutilizzando scatole vuote, imballaggi di carta e vassoi in polistirolo compresso che altrimenti andrebbero buttati via. L’appuntamento si ripeterà dunque il prossimo weekend per il quale è già quasi tutto sold out.