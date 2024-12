Ventilazione Meccanica Non Invasiva: focus all'ospedale San Pio Il 4 dicembre dalle ore 8.30 presso la Sala Convegni

L’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento guidata dal Direttore Generale Maria Morgante punta sulla formazione quale componente essenziale per garantire cure efficienti ed efficaci. Il 4 dicembre dalle ore 8.30 presso la Sala Convegni dell’AORN San Pio di Benevento si terra’ il corso di formazione “Gestione del paziente in NIV, monitoraggio ed indicazioni”. L’obiettivo principale della Ventilazione Meccanica Non Invasiva è quello di migliorare lo scambio dei gas e ridurre il lavoro respiratorio in presenza di una condizione di insufficienza respiratoria.

La precoce applicazione della NIV permette di ridurre la necessità di intubazione endotracheale, con conseguente riduzione delle complicanze principalmente di tipo infettivo e con un miglioramento dei tempi di degenza ospedaliera.

La NIV non è gestita da un unico operatore sanitario ma è espressione di una collaborazione e lavoro di squadra tra medici ed infermieri.

Il corso si pone come obiettivo:

il corretto inquadramento dei pazienti da sottoporre a ventilazione meccanica non invasiva;

la conoscenza delle principali modalità di ventilazione meccanica non invasiva disponibili;

la corretta gestione delle interfacce quali maschere o caschi per praticare in maniera efficace e sicura tale metodica;

l’addestramento pratico all’utilizzo della NIV.

La sessione pratica sarà dedicata, con l’ausilio di simulatori polmonari, all’approfondimento del settaggio del ventilatore, alla analisi delle principali asincronie paziente-ventilatore, alla gestione della tosse inefficace con casi clinici simulati su manichino riguardanti i principali quadri di insufficienza respiratoria acuta nell’area dell’Emergenza- Urgenza.

“Le attività di formazione continua nell’ambito della Medicina d’Urgenza e del Pronto Soccorso, supportate dall’impegno della Direzione Strategica, per il personale sanitario, stimolano la creazione di un ambiente che

favorisce l’eccellenza professionale con l’obiettivo del miglioramento della qualità dei servizi e del raggiungimento e mantenimento di elevati standard assistenziali a beneficio dei nostri pazienti” – afferma Maria

Gabriella Coppola Direttore UOC Medicina d’Urgenza - Pronto Soccorso dell’AORN SAN PIO e responsabile scientifico del corso di formazione.

“Stiamo lavorando su molteplici fronti: dalla formazione costante del nostro personale sanitario dall’implementazione delle nuove tecnologie sanitarie, alla digitalizzazione. Il nostro rimane sempre lo stesso: mettere il paziente al centro e garantire servizi sanitari di alta qualità“, conclude- il Direttore Generale AORN SAN PIO Maria Morgante.