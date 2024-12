Giornata delle disabilità: il flash mob del Convitto Riunione presso l'Arco di Traiano per ballare sulle note di "L'ombelico del mondo"

Il Convitto Nazionale di Benevento, insieme alle scuole annesse, ha partecipato con entusiasmo e in massa al flash mob che si è svolto presso l'Arco di Traiano, ballando sulle note di "L'ombelico del mondo" di Jovanotti. "Vestiti di rosso, abbiamo voluto lanciare un forte messaggio di sensibilizzazione sulla diversabilità e sull'importanza di unire le forze per un mondo inclusivo" racconta la vicaria Gemma Splendiani che porta i saluti del Rettor dirigente scolastico Domenico Zerella Venaglia.

Questa manifestazione, che fa parte delle iniziative di Special Olympics Italia, ha visto la partecipazione di studenti, docenti e personale scolastico, tutti uniti in un'unica danza.

"Con il nostro gesto simbolico, abbiamo voluto dimostrare che lo sport non ha limiti e che la diversità è una ricchezza da celebrare" comunica la vicaria e continua "Siamo orgogliosi di rappresentare una scuola inclusiva come il Convitto Nazionale di Benevento, dove ogni bambino e ragazzo può sentirsi parte di una comunità che abbraccia le differenze." L' impegno, che il Convitto porta avanti da anni, per la sensibilizzazione sulla disabilità, è forte e condiviso da tutti: professori, studenti e personale. Un ringraziamento particolare va agli studenti, docenti e genitori per il loro continuo supporto e la loro dedizione a questa causa. Insieme, continuiamo a ballare per un futuro senza barriere" ribadisce la Splendiani.