Venti forti: giovedì 5 dicembre chiusura villa, parchi cittadini e cimitero Ordinanza del sindaco Mastella dopo l'allerta della protezione civile

Con un’ordinanza urgente il sindaco di Benevento Clemente Mastella ha disposto per la giornata di domani, 5 dicembre 2024, la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero comunale (restano garantite le attività di accoglienza dei funerali, con presenza di familiari dei defunti e le attività di operatività interna improrogabile da svolgersi con cautela e prudenza da parte degli operatori).

L’atto è motivato dall’allerta della Protezione civile che prevede, quali fenomeni rilevanti, dalle ore 06,00 di domani giovedì 5 dicembre e per le 24 ore successive, venti forti con locali rinforzi e possibili raffiche.

Il Sindaco invita poi la cittadinanza:

a prestare attenzione in prossimità di strutture esposte alle sollecitazioni del vento (pali, linee aeree elettriche e telefoniche, ponteggi, alberi, cartelloni pubblicitari, gru, tettoie, ecc.) e, in ogni caso, a segnalare l'eventuale stabilità precaria di tali elementi anche in situazioni ordinarie, dandone comunicazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115;

ad assicurare stabilmente o rimuovere da finestre e balconi elementi mobili quali piante, coperture, strutture provvisorie o qualsiasi oggetto che possa essere trasportato via dal vento;

ad osservare particolare prudenza negli spostamenti limitandoli a quanto strettamente necessario; invita altresì

gli studenti e il personale scolastico a prestare particolare prudenza, soprattutto negli spazi esterni e prossimi agli edifici scolastici, evitando di sostare nella zone di possibile caduta di elementi mobili, quali cornicioni, tegole etc…, ed anche di rami di alberi.