Fabbriche Riunite di Benevento lancia il Panettone artigianale VIDEO - FOTO Nuova degustazione nella ultra centenaria azienda della famiglia Rosa: tradizione e...

Un panettone artigianale in edizione e produzione limitata da 1 a 500. Questo il nuovo prodotto presentato da Fabbriche Riunite questa sera durante un evento appositamente creato e voluto dalla famiglia Rosa che ha aperto ancora una volta le porte della nuova sala ai clienti per una degustazione d'eccellenza negli storici locali di viale Principe di Napoli.

In prima fila ad accoglier le tante persone che hanno voluto gustare il nuovo lievitato prodotto in 'soli' cinquecento pezzi con tanto di tracciabilità da smartphone, i proprietari dello storico marchio: Mario e Paola Rosa, Mariolina Iandolo con il direttore Sergio De Cecio, tutti con il supporto delle famiglie.

Un nuovo appuntamento quello della presentazione del panettone artigianale in vista delle festività natalizie organizzato da Fabbriche riunite di Benevento che segue il lancio della Biancamela al cioccolato, il torrone bianco beneventano; mentre il prossimo 13 dicembre giorno di Santa Lucia la presentazione con la copeta degli innamorati.

“Un panettone artigianale completamente fatto a mano – ha rimarcato Mario Rosa -, a tiratura limitata e il primo panettone Nft e Blokchain, ovvero un prodotto non copiabile (Non-Fungible Token). Il cliente oltre a portare a casa la tradizione pasticcera di Fabbriche Riunite, porta a casa un pezzo di storia” (L'intervista completa nel video).

Presente alla degustazione e all'evento di lancio Mariolina Iandolo, socio amministratore di Fabbriche riunite, “la prima della terza generazione della Famiglia Rosa, figlia di Anna scomparsa prematuramente. Per questo mi sono ritrovata giovanissima, a 23 anni, in questa splendida realtà. Tradizione ma anche innovazione che grazie al presidente, mio cugino Mario Rosa, ha tracciato una nuova era per la nostra azienda”.

“La famiglia Rosa ha la tradizione, la cultura e la capacità professionale per fare prodotti di eccellenza come il panettone artigianale” ha invece rimarcato il direttore De Cecio.

A tagliare e spiegare l'artigianalità del panettone di Fabbriche Riunite è stato il giovane pasticcere dell'azienda Angelo Calvanese: “Un prodotto completamente artigianale in primis per le materie prime selezionatissime. Poi il procedimento che viene effettuato tutto in maniera artigianale. Ingredienti: lievito madre, farina, zucchero, tuorli e a seguire aromi, miele, canditi”.