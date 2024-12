Telese Terme. Storica locomotiva 835, domani l'inaugurazione del treno - VIDEO Il treno dei bagnanti torna a vivere per i 90 anni del Comune

Tutto pronto a Telese Terme per la cerimonia, che si terrà domani, 7 dicembre 2024, nell’ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Comune, di inaugurazione della storica locomotiva 835 e della gloriosa Carrozza Centoporte, simbolo e ricordo del Treno Speciale dei Bagnanti, collegamento ferroviario diretto che permetteva ai turisti di raggiungere facilmente gli Stabilimenti balneari dalla città di Napoli e da tutte le località che sono lungo la tratta ferroviaria che dal capoluogo porta a Telese Terme.

“C’è stata una sentita partecipazione in tutti questi mesi a tutte le iniziative messe in campo per celebrare e festeggiare i primi 90 anni del nostro Comune – ha rimarcato il sindaco Giovanni Caporaso – e sono grato a tutti coloro che si sono spesi in ogni modo possibile per collaborare, aiutare e sostenere il progetto, dalla Pro Loco al Comitato, dalla Parrocchia all’Impresa Minieri e poi il gruppo bancario BPM, il gruppo Ivpc, Pasta Armando, la Casa di cura San Francesco il pastificio Rummo, Mangimi Liverini e Laif”.

L’evento si svolgerà in piazza Minieri dopodiché ci sarà il taglio del nastro nell’area del treno storico e, a seguire, un buffet. In caso di pioggia l’incontro si svolgerà, sempre a partire dalle 10.30 nella Sala Goccioloni delle Terme di Telese.