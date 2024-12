Asia, torna in funzione macchina mangiaplastica nella zona piazza risorgimento Spostata sul lato sinistro dell’area mercatale, all’incrocio con il viale Mellusi.

L’Asia comunica che il servizio della macchina Mangiaplastica è nuovamente attivo ed è possibile conferire bottiglie in plastica pet per ottenere buoni per le promozioni dei partner che hanno aderito sinora: Legami Pizzeria, Antoel Ristorante Pizzeria, Trattoria e Pizzeria da Gino e Pina, Klima Vintage, Lab Margot, Mo Ke Caffè.

L’Azienda ricorda che il servizio era stato sospeso per consentire lo spostamento della macchina in un’altra area di piazza Risorgimento, attualmente interessata da lavori di riqualificazione: la Mangiaplastica dall’angolo con via Oderisio dove si trovava è stata spostata sul lato sinistro dell’area mercatale, all’incrocio con il viale Mellusi.

Il regolamento è il seguente: ogni 200 bottiglie conferite è possibile ottenere uno sconto di 10 euro presso il ristorante ‘Gino e Pina’; ogni 20 bottiglie si può ricevere un buono sconto di 5 euro su tutti i prodotti (esclusi quelli in saldo) con una spesa minima di 30 euro presso ‘Klima Vintage’; 100 bottiglie danno diritto ad uno sconto di 5 euro presso ‘Lab Margot’; 200 bottiglie consentono di ottenere uno sconto di 10 euro presso ‘Legami’; ogni 100 bottiglie c’è un buono sconto di 5 euro da spendere presso ‘Mo Ke Caffè’; infine ogni 100 bottiglie, sull’acquisto di due pizze, si riceve una pizza margherita omaggio del valore di 5,50 euro presso il ristorante ‘Antoel’.