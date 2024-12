Cantalbero accende il Natale a Benevento Stasera il via all'installazione luminosa ormai simbolo delle feste nel capoluogo sannita

"L'accensione dell'albero completa l'allestimento messo in campo, in vista del Natale, dall'amministrazione".

Così il vice sindaco Francesco Se Pierro che con la presidente della Commissione Cultura del Comune, Mara Franzese ha salutato l'accensione di Cantalbero.

L'installazione di luci e suoni in piazza IV Novembre è ormai da anni il simbolo delle feste natalizie a Benevento.

"La città sta crescendo - ha proseguito De Pierro - e portiamo avanti tanti obiettivi e progettualità. Ci scusiamo per i disagi causati dai tanti cantieri aperti ma presto potremo condividere il risultato con tutti i beneventani”.