Dispersione scolastica, terminato il progetto: ecco i risultati "Life Labs" promosso dal convitto 'P. Giannone' e dell'associazione Io X Benevento



A Benevento si è concluso il progetto “Life Labs” nato nell’anno scolastico 2023-2024 dalla collaborazione, in convenzione, del Convitto Nazionale “P.Giannone” di Benevento e l’APS “Io X Benevento” nell’ambito dell’intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di I e II grado e alla lotta al fenomeno della dispersione scolastica, della povertà educativa e del disagio giovanile come richiesto dal PNRR (Missione 4: Istruzione e Ricerca – Investimento 1.4, M4C1/1.4-2022-981-p-17367).

Le attività progettuali, attuate a partire dal precedente anno scolastico e proseguite in quello in corso, si sono poste a supporto dell’Offerta Formativa dell’Istituto attraverso: percorsi di Potenziamento delle competenze di base in Italiano, Matematica e Inglese, Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie, Percorsi formativi e Laboratori co-curricolari nati questi ultimi dall’idea di offrire ai giovani studenti frequentanti la Scuola Secondaria di I grado un approfondimento sui laboratori digitali del futuro, laboratori per la vita che possono consentire di utilizzare al meglio le tecnologie digitali e cimentarsi in attività innovative avviando i giovani destinatari a diventare operatori consapevoli del digitale. Vivendo la quotidianità in un’era digitale, essendo il video editing e la grafica elementi fondamentali in ogni contesto lavorativo, Convitto Nazionale “P.Giannone” e APS “Io X Benevento” hanno ritenuto la necessità di dar corso ad attività progettuali che potessero costituire stimolo per i ragazzi a proseguire anche in futuro, intraprendendo la conoscenza e la professionalità delle nuove tecnologie.

In dettaglio il Laboratorio “Digital creativity”, modellazione e grafica 3D per elaborare un primo approccio alla modellazione tridimensionale traendo spunto dall’architettura di piazza Roma di cui sono stati effettuati rilievi metrici successivamente inseriti all’interno di un modellatore 3D; ciò al fine di fornire ai ragazzi un entry level appassionandoli al tema della modellazione tridimensionale applicata all’architettura e ai beni culturali. Il prodotto finale realizzato a conclusione del percorso è un viaggio virtuale all’interno di piazza Roma attraverso opere grafiche realizzate dai ragazzi e in seguito esposte proprio in piazza Roma, con la possibilità di navigare all’interno del modello attraverso visori ed ulteriori strumenti.

Laboratorio “Video Wizards”, corso di video editing che, partendo da una base conoscitiva delle componenti tecniche in utilizzo e offrendo interessanti basi per lo svolgimento del percorso formativo, ha consentito ai ragazzi, nativi digitali, di esternare intuito, interesse e rapida capacità di apprendimento.

Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie: incontri formativi, di supporto e assistenziali, curati da personale esperto, rivolti ai genitori degli alunni frequentati, articolati in: alfabetizzazione dei servizi digitali della scuola, sportello di ascolto, responsabilità genitoriale “Essere genitori” (con proiezione di video/film/cortometraggi tematici) seguiti da relativi confronti e dibattiti.



Giornata di visiting alla sala immersiva-virtuale 360° nella disponibilità dell’APS “Io X Benevento”, sita in contrada Pezzapiana, destinata agli alunni frequentanti i laboratori e alle rispettive famiglie.



Le azioni e gli interventi sono stati promossi dal rettore reggente prof. Domenico Zerella Venaglia e dal presidente Giuseppe Schipani, progettati dai membri del team per la dispersione istituito presso il Convitto Nazionale “P.Giannone” (docenti Eleonora Bibbò, Carmine Calzone, Luigina Pilla, Rossana Poppa, Mariarosaria Ruggiero) e curati dagli esperti: Cosimo Mincione (Italiano), Luigi Falco (Matematica), Claudia Pinto (Inglese), Fabio Melillo (laboratorio di Modellazione e grafica 3D), Giuseppe Marlon Salzano (laboratorio di Video editing) e Simona Saggese (Percorsi di Orientamento con il coinvolgimento delle famiglie). Referenti-coordinatori di progetto le prof.sse Gemma Splendiani e Nadia De Cristofaro.



L’iniziativa, dal rilevante impatto sociale, ha consentito non solo di realizzare gli obiettivi previsti dal PNRR e di ampliamento dell’Offerta Formativa scolastica ma anche di interesse sociale generale dando corpo a una delle azioni fondanti la comunità educante “Insieme per Benevento” di cui entrambi gli attori, istituzione scolastica ed APS, sono partner dall’anno 2022.