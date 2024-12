Nardone a Pescopagano a parlare di aree interne ed emigrazione Futuridea protagonista presso la Fondazione Girolamo Orlando

Domani Futuridea sarà protagonista a Pescopagano, ultimo paese della Basilicata al confine con la Campania, ad un incontro presso la Fondazione Girolamo Orlando dal titolo “Aree interne ed emigrazione: Ripartire dalla Comunità”. Per Futuridea parteciperà Francesco Nardone, Responsabile Rapporti Istituzionali, da tempo impegnato insieme a tutta la struttura sannita su un tema che coinvolge tutte le realtà delle Aree Interne. “Questa iniziativa – afferma Nardone – è una importante occasione per riflettere insieme sul futuro delle nostre Aree Interne e sulla valorizzazione delle risorse della comunità insieme ad esperti e diversi ospiti. Siamo ad un punto cruciale, visti i cambiamenti epocali in atto, ed è tempo di uscire dall'immobilismo con cui i territori subiscono questa che rischia di diventare una valanga demografica e socioeconomica per il Paese intero. In Basilicata siamo presenti per provare a dare un contributo operativo superando le vecchie logiche campanilistiche e cooperando per un rilancio del territorio lucano e dell’Irpinia d’Oriente, come la definisce Franco Arminio, che vive ore di angoscia anche per le ipotesi di ridimensionamento di Stellantis a Melfi”.