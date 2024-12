A Telese Terme, "90 anni di autonomia e di sport" Il sindaco Caporaso: “Sport, storia, cultura, tradizioni: Telese Terme è città che cresce"

“90 anni di autonomia e di sport” è il titolo dell’evento che si terrà al Palalagni alle ore 17 di giovedì 12 dicembre. Un evento che metterà al centro lo sport come elemento socializzante ed aggregante caratteristico della storia della comunità.

Il comune di Telese Terme, infatti, ha avuto, sin dalla sua nascita, una grande tradizione sportiva con numerose società che si sono avvicendate negli anni favorendo la partecipazione allo sport di tantissime generazioni di giovani telesini, raggiungendo anche traguardi e risultati importanti.

Ad oggi l’offerta di praticare tantissimi tipi di sport è ampia e diversificata con un numero di atleti iscritti veramente notevole.

Nell’ambito delle celebrazioni dei 90 anni di autonomia comunale è intenzione dell’Amministrazione Comunale, quindi, condividere con le Associazioni Sportive operanti sul territorio comunale e con sede a Telese Terme un momento dedicato allo sport per l’alto valore sociale che esso rappresenta per la crescita dei ragazzi nonché per la collettività tutta.

Durante l’evento sarà conferita ai legali rappresentanti delle società sportive presenti la targa celebrativa dei 90 anni di autonomia della città di Telese Terme.

“Sport, storia, cultura, tradizioni: Telese Terme è città che cresce, si afferma nel presente e guarda al futuro – afferma il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Lo sport, soprattutto, modello sano aggregativo e formativo per i nostri giovani, rappresenta uno dei punti ai quali teniamo di più diventando centrale nelle strategie di sviluppo che stiamo elaborando per i prossimi anni. Invitiamo tutti a partecipare a questo ennesimo evento, ne seguiranno altri entro il 2024 per continuare a festeggiare i nostri primi 90 anni di vita”.