Turismo: ancora una domenica positiva a Benevento L'Assessore Cappa: i pullman non sono un problema ma una risorsa

Ancora una domenica positiva per il turismo a Benevento. Lo sottolinea l'assessore al ramo del Comune di Benevento Attilio Capa in un intervento via social “Di turisti ne abbiamo tanti, in giro alla scoperta della nostra meravigliosa città, i pullman che prima non c'erano, non sono un problema ma una risorsa” commenta in riferimento agli appunti sollevati riguardo ai parcheggi dei bus turistici in zone non consentite.

E la partnership del capoluogo sannita con i centri della provincia, come Apice e Limatola, che ospitano animazione dedicata a questo periodo natalizio sembra infatti particolarmente azzeccata. Anche oggi sono stati numerosi i visitatori accolti presso l'info point turistico di Piazza Cardinal Pacca dallo staff della Pro Loco Samnium e che hanno poi visitato la città. Anche le guide confermano che ci sarà ancora un bel movimento da seguire fino al prossimo sei gennaio. Positivamente colpiti dall'atmosfera natalizia e dalle bellezze di Benevento i visitatori.