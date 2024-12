Skunk Anansie: a luglio il concerto all'Arena Musa di Benevento Per la prossima edizione del Bct Music Festival

"Saranno gli Skunk Anansie a riempire l’aria di rock in occasione della prossima edizione del Bct Music Festival". Così il direttore artistico Antonio Frascadore annuncia l'eccezionale appuntamento in programma in città nel prossimo luglio "Con l’inconfondibile e meravigliosa voce di Skin, gli Skunk Anansie, una delle band più iconiche e rivoluzionarie della scena rock internazionale, arrivano a Benevento per aprire il tour italiano e per l’unica data del Sud Italia in occasione del loro “European Tour". Un concerto unico, una serata che farà vibrare le corde dell’anima e dell’energia rock. Appuntamento il 5 luglio 2025 all'Arena Musa di Benevento.