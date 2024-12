A Benevento nel solstizio d'inverno si 'scopre' la costellazione del gatto Appuntamento in programma venerdì alle 20, promosso dal Gruppo Astrofili Beneventani

Il Gruppo Astrofili Beneventani presenta un viaggio cielo e terra, un’esperienza dedicata alla celebrazione del solstizio d'inverno, al mistero delle stelle e alla bellezza indomita dei gatti, creature che incarnano la purezza e l’armonia del mondo non umano. L'appuntamento è in programma venerdì 20 dicembre, alle 20, presso la libreria indipendente Masone. Dalla volta celeste alla natura che ci circonda, il creato è un immenso spettacolo di bellezza e mistero, dove tutto è connesso in un equilibrio perfetto. I gatti, con la loro grazia e indipendenza, sembrano portare con sé l’essenza di questa perfezione, proprio come le stelle, lontane eppure fondamentali per la vita. Stelle che gli eccezionali felini, grazie alla loro vista superiore, possono vedere e sentire vicine più di noi, inquinatori disabituati al cielo.

Durante la serata, sarà esplorato uno dei racconti più affascinanti della storia dell’astronomia: la costellazione del Gatto: esiste o è svanita nell’oblio, proprio come molte delle bellezze del nostro mondo, troppo spesso ignorate o rovinate dall’uomo?

Margherita Hack icona dell’astrofisica e appassionata di gatti, amava definirsi nata "sotto la costellazione del Gatto", come a voler sottolineare il legame speciale tra la scienza, la natura e questi animali enigmatici, che custodiscono un fascino senza tempo. E si potrà anche scoprire se si è tra i nati nei giorni del segno del gatto.

Si ripercorrerà la storia di questa costellazione perduta, simbolo di eleganza e mistero, e rifletteremo sul nostro ruolo come esseri umani, custodi del mondo naturale e delle sue creature.

Il gruppo lancia anche una causa importante. La serata sarà l’occasione per parlare delle tante emergenze e del volontariato e per raccogliere fondi destinati a offrire cure e una vita migliore ai gatti randagi di Benevento, ambasciatori di una bellezza spesso trascurata e maltrattata. In tale occasione si presenterà anche l’attività di sostegno da parte dell’ Enpa Benevento.

Questo evento è più di una serata sotto le stelle: è un invito a riflettere sul nostro rapporto con il mondo naturale e a riconoscere il nostro più nobile compito: proteggerne la bellezza e la purezza, da noi stessi. Tra racconti di stelle, natura e solidarietà, per vivere un momento di connessione con l’universo e con le creature che lo popolano.