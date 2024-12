Demolizione opere abusive, il sindaco Mastella scrive a De Luca "Ampliare a tutte le province Protocollo d'intesa stipulato a Napoli"

Sul tema delle demolizioni di manufatti abusivi in territorio cittadino, oggetto martedì di una serie di delibere di Giunta, il sindaco Clemente Mastella ha scritto la seguente missiva al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca:

"L' Amministrazione comunale che mi onoro di guidare ha assunto come stella polare la salvaguardia della legalità e il ripristino delle condizioni di equilibrio ambientale, spesso derivanti da pesanti e ingombranti eredità provenienti dal passato. Ciò è accaduto anche sul delicato versante della demolizione di opere abusive. La soggezione del potere politico alla Legge, secondo il motto socratico che ne impone l'applicazione anche quando è dura, ha indotto la Giunta che dirigo all'adozione di una serie di delibere finalizzate a procedere al materiale abbattimento, in danno, di manufatti dichiarati abusivi con sentenza di condanna irrevocabile.

Il 12 settembre del 2024 la Regione Campania e la Procura della Repubblica di Napoli hanno siglato un Protocollo d'intesa con il quale l'Ente che presiede ha impegnato risorse per consentire ai Comuni firmatari di procedere in tempi rapidi alla demolizione di costruzioni abusive per le quali il Tribunale di Napoli ha emesso sentenza di condanna e obbligo di demolizione.

Le chiedo di ampliare questa lodevole iniziativa anche a Benevento e alle altre province campane, in forma identica. In questo modo il pubblico interesse e il dovere giuridico di adempiere alla procedure di demolizione dei manufatti abusivi sarebbe contemperato con una collaborazione concreta interistituzionale: la Regione si impegnerebbe a versare al Comune le somme quantificate nelle stime effettuate dalla Procura, così come dispone l'articolo 3 del citato Protocollo d'intesa. Una tale misura da un canto sgraverebbe il Comune da un onere finanziario considerevole e dall'altro velocizzerebbe le procedure, altrimenti vincolate ai tempi del Fondo di Cassa depositi e prestiti. Sarebbe inoltre un segnale di vicinanza e supporto. Napoli ha tante situazioni complesse su cui è giusto intervenire con determinazione, ma i modelli amministrativi virtuosi vanno ampliati e applicati in ogni capoluogo, se non si vuole ingenerare il sospetto malevolo di disparità tra i territori e di trattamenti diseguali. Questa tipologia d'intervento implica, oltre e più che al sacrificio economico, spinose conseguenze sociali e umane soprattutto quando la demolizione incide direttamente sul diritto all'abitare, sancito dalla Corte costituzionale con sentenza numero 119 del 24 marzo 1999 ("Il diritto a una abitazione dignitosa rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona"). E' necessario che la Regione Campania sia solida alleata del Comune di Benevento quando l'applicazione delle sentenze della magistratura toccheranno questo inviolabile diritto", conclude Mastella.