La Fp Cgil Bn rigenera la rappresentanza nel 118 Presso l’ aula conferenze del Sindacato di Via Leonardo Bianchi a Benevento

Una nutrita assemblea di lavoratori e lavoratrici del servizio di trasporto in Emergenza 118, alla presenza del

Segretario Generale Domenico Raffa e del delegato alla Sanità Privata Pompeo Taddeo, ha pervaso l’ aula

conferenze del Sindacato di Via Leonardo Bianchi nella mattinata di oggi. La discussione intorno alle

problematiche che da sempre sono al centro della nostra azione sindacale, stavolta amplificata da nuovi arrivi

che si aggiungono alla preziosa presenza degli storici rappresentanti aziendali, il cui lavoro si è rivelato

necessario ed essenziale per la tenuta degli impegni contrattuali e la difesa del servizio e dei diritti di tutti i

lavoratori e le lavoratrici.

Un’assemblea al cui interno state rinnovate le cariche aziendali, a cominciare dal comitato degli iscritti costituito da Antonio Strippoli, Entony Tomaciello, Cristina Barricelli, Vittorio Narciso, Salvatore Mucciacito (della RSA precedente), Antonio De Ioanni, Giuseppe Nuzzi, Bruno Ruggiero e Francesco Calvanese. Il Comitato così costituito ha eletto come Rappresentante Sindacale Aziendale Salvatore Pistolotto, Vice Rsa Lucia Gentile e Responsabile Annamaria Del Vecchio, a cui giunge l’ augurio di un ottimo lavoro da parte di tutta la Segreteria Provinciale della Cgil Bn.