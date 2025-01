A Benevento il primo progetto sperimentale di apprendimento educativo-formativo Io X Benevento. Catturare l’attenzione degli studenti attraverso l’innovazione tecnologica

E’ da Benevento che parte il primo progetto sperimentale di apprendimento educativo-formativo in una sala immersiva virtuale 360. La strategia di catturare l’attenzione degli studenti attraverso l’innovazione tecnologica e di coinvolgerli emotivamente, ha garantito un impatto straordinariamente efficace che la Comunità scientifica ha apprezzato e sta certificando. Particolarmente soddisfatto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valdiatra che oggi ha incontrato a Roma il presidente e la coordinatrice dell’APS “Io X Benevento”, Giuseppe Schipani e Nadia De Cristofaro promotori, insieme ai docenti del Convitto Nazionale “Pietro Giannone” Carmine Calzone ed Eleonora Bibbò, della realizzazione insieme agli operatori Giuseppe Maron Salzano e Fabio Melillo, del primo progetto innovativo sperimentale di apprendimento in sala immersiva virtuale 360. Il Ministro ha prestato attenzione e gradimento per la ricostruzione di Piazza Roma in ambiente immersivo in modalità 360 e incontrerà gli studenti e i docenti che hanno realizzato questo progetto a marzo, partecipando così anche all'inaugurazione ufficiale della sala immersiva di Io X Benevento. Elaborare soluzioni che contrastano l’abbandono scolastico, la Povertà Educativa e il disagio giovanile favorendo regolazione emotiva, apprendimento e sviluppo cognitivo per i BES e le Disabilità, sono obiettivi fondamentali per creare un’autonomia consapevole degli adolescenti e una Società preparata per affrontare le sfide contemporanee.