Confsal Vigili del Fuoco di Benevento, Biagio Parente nominato Segretario Succede a Paolo Ferraro da anni alla guida del sindacato

Cambio al vertice della Confsal (Confederazione generale dei sindacati autonomi dei lavoratori ) vigili del fuoco di Benevento. La confederazione sindacale ha infatti individuato in Biagio Parente (nella foto a sinistra) il nuovo segretario.

Gli iscritti tutti “ringraziano il Segretario uscente Paolo Ferraro (nella foto a destra) che dopo tanti anni di battaglie per portare avanti i diritti dei lavoratori lascia il testimone al nuovo Segretario Biagio Parente che ringrazia dell'incarico e auspica in una sana collaborazione per continuare il lavoro svolto fino ad oggi”.