Domeniche dalla salute: prevenzione del diabete Domenica la proposta promossa dal Rotary club

Proseguono gli appuntamenti "Domeniche della Salute", una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Erminia Mazzoni.

Il 19 Gennaio ci sarà la Giornata di Prevenzione del diabete a cura del Dr Pasquale Grimaldi: "La prevenzione rimane la migliore arma per difendere la propria salute ed evitare le malattie croniche proprio come il diabete, che insieme all’ipertensione sono le malattie più diffuse".

L’ambulanza e lo staff del Rotary saranno presenti dinanzi al Palazzo del Governo, in corso Garibaldi, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.