Giunta Benevento, via libera al Piano preliminare del nuovo Puc Il sindaco Mastella e l'assessore Chiusolo: "ornisce fotografia dettagliata del territorio comunale

Nella seduta odierna della Giunta Comunale di Benevento è stato approvato il Piano Preliminare del nuovo PUC.

A darne notizia è stata la delegata all’Urbanistica, Molly Chiusolo che ha ringraziato il sindaco Clemente Mastella, i colleghi assessori ed i consiglieri comunali per il sostegno garantito durante tutto l’articolato cammino che vede l’Amministrazione impegnata a rinnovare gli strumenti urbanistici della Città, unitamente al pianificatore, architetto Pio Castiello, al dirigente di settore, Antonella Moretti, ed a tutti i tecnici, per il prezioso lavoro finalizzato all’elaborazione del documento approvato”.

“Si tratta – hanno dichiarato il Sindaco e l’assessore – di un passaggio fondamentale perché il Piano Preliminare fornisce una fotografia particolarmente dettagliata del territorio comunale rappresentando l’avvio per la nuova progettazione urbana della Città. Grazie all’analisi contenuta nel Piano che suddivide il territorio in 46 ambiti, sono immediatamente riscontrabili criticità e possibilità di intervento su cui focalizzare attenzioni specifiche.

Un "Atlante di Quartiere" che parte dalle differenze esistenti nei diversi ambiti e che permetterà di esaltare e valorizzare le peculiarità di ciascun rione o contrada, permettendo di pianificare i necessari interventi pubblici”.

“Come proposto già negli indirizzi strategici approvati in Consiglio Comunale – proseguono Mastella e Chiusolo – integrati con le proposte ed i suggerimenti degli interlocutori con cui abbiamo discusso e condiviso le finalità del prossimo PUC, il Piano approvato in Giunta prende le mosse dalla consapevolezza, ormai divenuta necessità, di partire dalla rigenerazione urbana, rivitalizzando e recuperando il patrimonio residenziale esistente, senza perseguire vecchie logiche di espansione di nuovi volumi abitativi, non coerenti con l’evoluzione demografica della popolazione residente”.

“Si procederà ora – concludono Primo Cittadino e Assessore – all’avvio delle consultazioni per la valutazione di impatto ambientale, per giungere poi alla redazione del Piano Strutturale, documento che nella sua formulazione avrà un valore definitivo e che rappresenterà il nuovo Piano Urbanistico Comunale della città di Benevento”.