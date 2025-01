Nati per leggere: nuova casa presso la Biblioteca Provinciale di Benevento Oggi la presentazione dei nuovi spazi

Uno spazio accogliente studiato per un momento di importante condivisione tra bambini e genitori. Nati per leggere trova casa presso la biblioteca provinciale di Benevento. Oggi la presentazione dei nuovi coloratissimi spazi.

“Nati per leggere - ha ricordato Giovanna Megna del gruppo “Nati per Leggere” di Benevento – è un programma nazionale che si rivolge alle famiglie dei bambini 0-6 anni e utilizza l'albo illustrato come ponte di sostegno alla relazione genitoriale. La lettura degli albi, studiati per ogni fascia d'età, aiuta il bambino e il genitore a crescere. Una 'relazione d'amore' in cui viene veicolato tanto: a cominciare dalle parole per conoscere il mondo. E' una sorta di metafora della vita il bambino scopre il mondo con sicurezza maggiore. Un progetto – ha chiarito ancora - che esiste da 25 anni. Nato a Benevento 9 anni fa presso l'associazione Beneslan che ha dato impulso alla costituzione sannita. Oggi ci sentiamo a casa – ha concluso - perchè l'associazione italiana biblioteca è uno dei fondatori del gruppo Nati per leggere, per noi è un nuovo inizio”.

Una cerimonia alla presenza di tanti bambini accompagnati dai loro genitori con Nino Lombardi (Presidente della Provincia di Benevento), Raffaele Del Vecchio (Amministratore Unico di Sannio Europa - Società in house providing della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale provinciale), Giovanna Megna del gruppo “Nati per Leggere” di Benevento, Claudia Cioffi (Referente regionale Nati per Leggere), Pio Manzo (Presidente AIB Sezione Campania), Nicola Cicchella (Presidente Beneslan) e Titti Sorice (pediatra).

“A nove anni dall’apertura del primo Punto Lettura sannita, fino ad oggi ospitato dall’Associazione Beneslan, - ha detto il presidente Lombardi – siamo ben lieti, come Istituzioni, di ospitare nella nostra Biblioteca provinciale, che sorge in un punto centrale della città, il nuovo presidio ‘Nati per Leggere’ che deve contribuire ulteriormente alla crescita culturale delle nuove generazioni attraverso la lettura in un’epoca in cui si legge sempre meno. La nostra missione, insieme a quella dei volontari, è dunque quella di far accrescere la conoscenza. Oggi, quindi, coloriamo una pagina bella della nostra esperienza”.

“Da oggi – ha poi aggiunto Raffaele Del Vecchio - il presidio "Nati per Leggere" di Benevento avrà dunque una nuova sede prestigiosa che, con il Presidente della Provincia Lombardi, abbiamo ritenuto doveroso mettere a disposizione dei tanti volontari che in questi anni, con passione e competenza, hanno fatto vivere questa eccellente iniziativa culturale sul nostro territorio. I bambini educati alla cultura saranno, da grandi, cittadini migliori”.

Nell’elogiare il lavoro svolto dal personale di Sannio Europa, Del Vecchio ha anche preannunciato “la disponibilità, qualora ce ne fosse necessità e richiesta, dell’apertura della Biblioteca provinciale anche di sabato e domenica”.