A Benevento incontro per la formazione spirituale sul Giubileo Cavalieri e Dame dell’Ordine del Santo Sepolcro presso la parrocchia di S. Maria di Costantinopoli

Sabato 18 gennaio presso la Parrocchia di S. Maria di Costantinopoli di Benevento si è tenuto un significativo momento di formazione dei Cavalieri e Dame della sezione Sannio-Irpinia dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme in preparazione spirituale al Giubileo, sul tema: Pellegrini di speranza: attraverso “la porta” per una vita nuova.

All’incontro ha partecipato il Luogotenente dell’Ordine per l’Italia Meridionale Tirrenica, Cavaliere di Gran Croce Giovanni Battista Rossi, che ha ricordato di aver posto al centro del suo servizio proprio la cura della spiritualità. Analogamente costante impegno è stato rivolto ad incrementare gli aiuti, gli oboli, per la Terra Santa. Il Luogotenente Rossi ha sottolineato come proprio in vista dell’ultimo Santo Natale si è dato vita ad un gruppo di acquisto solidale di piccoli presepi, che ha consentito di aiutare 25 famiglie di Betlemme. Sostegno che ha significato soprattutto restituzione di dignità a questi artigiani attraverso il lavoro.

La riflessione spirituale è stata svolta da Mons. Pompilio Cristino, parroco e Cavaliere anch’egli. Mons. Cristino ha ricordato come il Gran Maestro dell’Ordine abbia a cuore la formazione spirituale, perché il nostro è prima di tutto un cammino di vita cristiana. Il tempo di un nuovo Giubileo – ha ricordato – ci aiuta a ricominciare una vita nuova. Gli anni santi hanno da sempre caratterizzato la vita spirituale della Chiesa. Al centro di questo Giubileo è stato posto il tema: “La speranza non delude”. Questo anno va vissuto come occasione per rianimare la speranza in tutti i contesti di vita. Mons. Cristino si è poi soffermato sull’importanza dell’immagine della porta che ha un valore simbolico straordinario: attraverso Cristo il Padre ci offre la salvezza. E varcando quella porta noi chiediamo il perdono e la misericordia del Padre. Mons. Cristino ha, quindi, invitato i membri dell’Ordine a mettersi in cammino e ad essere pellegrini di speranza.

Il Preside della Sezione Sannio – Irpinia Comm. Federico Leonardi Donato ha concluso l’incontro esortando tutti ad essere portatori di pace e a vivere questo tempo del Giubileoper migliorare noi stessi. La formazione relativa al Giubileo avrà poi altri due momenti in cui ci si soffermerà sul senso del pellegrinaggio e sull’indulgenza.

All’incontro sono stati presenti anche i delegati della Sezione Sannio-Irpinia, il Cancelliere Cav. Francesco

Parente promotore dell'incontro ed il Consigliere di Luogotenenza Cav.di Gran Croce Ennio Zerrillo.