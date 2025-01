Ospedale S. Agata, i Gruppi PD e Dei Goti scrivono al sindaco Sul trasferimento dei macchinari dall'ospedale

I Gruppi Consiliari di Sant’Agata De’ Goti, PD e dei Goti scrivono al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale di Sant’Agata de’ Goti sul tema dell'ospedale Sant'Alfonso .

"Con la presente, noi consiglieri comunali di minoranza dei gruppi consiliari Dei Goti e PD, chiediamo al Sindaco Riccio e al presidente del consiglio Ciervo, di attivarsi urgentemente al fine di avere delucidazioni dalla dott.ssa Morgante rispetto a quanto appreso attraverso i canali socialrelativamente ad un ulteriore azione di depauperamento del P.O. De Liguori. Viene, infatti,denunciato pubblicamente un "trasferimento" di strutture/tecnologie da utilizzare per le attività che gli operatori dell'Istituto Pascale avrebbero dovuto erogare, in virtù di una specifica intesa presso l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. Urge la necessità di conoscere lo stato dei fatti e le eventuali motivazioni, soprattutto in relazione agli impegni ultimi, confermati e ratificati, dal Presidente De Luca nell’ultimo incontro a palazzo Santa Lucia alla presenza dei vertici provinciali della sanità, del Sindaco Riccio stesso e di altri autorevoli esponenti istituzionali, politici e civicip artecipanti".