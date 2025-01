Lettera al sindaco Mastella: "Da tempo attendiamo connessione all'acquedotto" L'appello di alcuni residenti di via Camerelle Vecchie al primo cittadino di Benevento

Riceviamo e pubblichiamo l'appello che i residenti di via Camerelle Vecchia, zona al confine tra Benevento e Pietrelcina, lanciano al sindaco Mastella su una serie di questioni. Prima fra tutte l'allaccio alla condotta idrica Gesesa.

Egregio Signor Sindaco Mastella ,

Le scriviamo questa lettera aperta con l'intento di portare alla Sua attenzione una serie di problematiche che riguardano la via Camerelle Vecchie, una delle arterie periferiche della nostra città, la quale, purtroppo, continua a essere dimenticata da anni, nonostante i numerosi solleciti da parte dei residenti.

È noto che l'area in questione risente di una carenza di accesso al servizio idrico, in quanto la via Camerelle Vecchie è priva di una connessione diretta alla rete dell’acqua. Vi è infatti la possibilità di collegarsi al punto Gesesa situato all’inizio della via, ma tale progetto è rimasto incompiuto, creando disagi per la comunità che vive in quella zona.

Sarebbe fondamentale intervenire rapidamente per garantire a tutti i residenti e alle attività locali l'accesso all’acqua potabile, un diritto fondamentale che non può essere ulteriormente rimandato.

La via Camerelle Vecchie, essendo una zona periferica, soffre anche di una carenza di adeguata illuminazione pubblica. Pertanto, sarebbe opportuno che venissero installati pali con luce a pannelli solari, una soluzione ecologica e sostenibile che garantirebbe una migliore visibilità e sicurezza, senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale.

Un altro aspetto fondamentale riguarda l’assenza della rete del metano nella via Camerelle Vecchie. Tale assenza di questo servizio rende difficile il riscaldamento domestico, limitando anche le possibilità di sviluppo e di modernizzazione della zona.

Infine, non possiamo ignorare il grave stato di dissesto in cui versa la strada. La via Camerelle Vecchie presenta buche significative che rendono il transito pericoloso, soprattutto per i veicoli a due ruote, ma anche per chi cammina.

Si ritiene importante sottolineare che la via Camerelle vecchie è l’unica tra le zone periferiche di Benevento a non aver beneficiato di alcun intervento, nonostante i ripetuti appelli da parte dei residenti.

Le chiediamo, Signor Sindaco, di prendere a cuore queste questioni e di avviare quanto prima le procedure necessarie per risolvere le problematiche di cui sopra. La via Camerelle Vecchie non può più restare nell’ombra: è giunto il momento che anche i suoi residenti possano godere degli stessi servizi e delle stesse opportunità delle altre zone della città.

In attesa di un Suo riscontro, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più cordiali saluti".