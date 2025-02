Fondo Valle Isclero pericolosa: la sollecitazione del sindaco di Dugenta Il primo cittadino ha scritto al compartimento della Campania per sollecitare interventi urgenti

Il Sindaco Clemente Di Cerbo ha inviato una nota al compartimento della Campania per sollecitare interventi urgenti di manutenzione sulla strada statale “Fondo Valle Isclero”. "Spett.le Società, - si legge nella nota - corre l’obbligo di segnalare che la strada a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero risulta ammalorata in diversi punti della tratta. Tale circostanza, ben nota agli operatori ANAS, pone gli automobilisti in una situazione di costante pericolo, dal momento che non sono garantiti gli standard minimi di sicurezza. Si sollecita, pertanto, un intervento ad horas per la messa in sicurezza della strada ed il rifacimento dei tratti dissestati e/o ammalorati, al fine di garantire l’incolumità pubblica e privata dei fruitori dell’arteria. Si chiede inoltre di ricevere ogni utile aggiornamento in ordine alle decisioni assunte".