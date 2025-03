Chiusolo e Martignetti: "Portiamo avanti il Puc con entusiasmo e impegno" L'assessore all'Urbanistica e del presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Benevento

"Benevento avrà un nuovo Piano urbanistico che ridisegnerà il tessuto urbano. Comprendiamo lo scoramento di alcuni che tentano di intaccare questo percorso di trasformazione e miglioramento della Città, anche enfatizzando una nota dell'Anac, ma non riusciranno a fermare la modernizzazione urbanistica della città che stiamo portando avanti con entusiasmo e impegno", lo scrivono in una nota l'assessore all'Urbanistica Molly Chiusolo e il presidente della Commissione Urbanistica Alfredo Martignetti.

"Quanto al merito giuridico dei rilievi, riscontrati formalmente dal Settore Urbanistica e dall'Avvocatura e che è opportuno non affrontare in questa sede, facciamo rilevare solo che non c'è stato nessun 'artificioso frazionamento dell’appalto' perché gli incarichi relativi alla segnalazione fatta all’Anac non sono 'riconducibili ad un unico servizio tecnico'. Noi lavoriamo per disegnare una Città più sostenibile ed europea e restiamo consapevoli del nostro percorso e sereni sulla legittimità delle scelte tecnico-giuridiche", concludono Chiusolo e Martignetti.