SS 90 bis: il sindaco di Paduli fa appello al Prefetto “Intensificare i controlli, in particolare per i centauri"

“Da qualche anno, durante il periodo primavera / estate, in particolare il sabato e la domenica, la SS 90 Bis è divenuta la nuova rotta preferita da tantissimi motociclisti" si legge nella nota indirizzata dal sindaco di Paduli, Domenico Vessichelli, alla Prefettura ed alla Questura di Benevento.

Si evidenzia come "la maggior parte dei centauri che percorrono detta arteria non rispettino le regole superando i limiti di velocità imposti dal codice della strada, raggiungendo, per la maggior parte dei casi velocità di oltre 100 Kmh. Per l'intero tratto che attraversa il territorio comunale di Paduli che va dal Km 6 a confine con Benevento zona Ponte Valentino, al Km. 20 Bivio con intersezione per S.Giorgio la Molara, vi è il limite di velocità imposto dall'Anas di 50 Kmh, dovuto alla presenza di numerose abitazioni, accessi ed insediamenti commerciali.

Già a partire da due settimane fa, con l'inizio del bel tempo, sono giunte numerose lamentele di cittadini, conducenti veicoli o residenti sulla SS 90 Bis che hanno segnalato il passaggio a tutta velocità e con guida pericolosa di questi numerosi gruppi di motociclisti. Si presume che questa nuova rotta, non percorsa fino a qualche anno addietro, sia stata individuata dai motociclisti per la mancanza, su tutto il tratto fino a Foggia, di apparecchiature e di pattuglie attrezzate per il controllo della velocità. E' evidente che tali comportamenti rappresentano un pericolo per la incolumità dei cittadini e residenti. Non essendo questo ente nella possibilità tecnica e organizzativa di poter gestire tale negativo e pericoloso fenomeno, facciamo appello alle istituzioni Prefettura e Questura di a Benevento, con il coinvolgimento degli organi di polizia statali dotati di organico e attrezzatura idonei, di attivare controlli mirati della velocità e delle norme di comportamento per tali gruppi di motociclisti nei giorni indicati, o comunque adottare provvedimenti idonei atti a scongiurare tale fenomeno".