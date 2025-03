Campo pozzi di San Salvatore Telesino: mercoledì inaugurazione con De Luca "Un’opera strategica per la gestione della risorsa idrica"

Un’opera fondamentale per potenziare il sistema idrico regionale e garantire una maggiore sicurezza nell’approvvigionamento dell’acqua. Sarà inaugurato mercoledì 19 marzo alle ore 10 il campo pozzi di San Salvatore Telesino. Si proseguirà alle 10:30 con un incontro presso l’Abbazia Benedettina di San Salvatore, durante il quale verranno illustrati nel dettaglio gli interventi realizzati. All'evento, organizzato da Acquedotto Campano Scarl - gestore del sistema acquedottistico - parteciperanno il sindaco di San Salvatore Telesino, Fabio Romano, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo, e il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

L’opera, realizzata grazie a un investimento di 5,2 milioni di euro da parte della Regione Campania attraverso Acqua Campania Spa, ha permesso di recuperare e attivare un impianto progettato negli anni ’80 ma mai entrato in funzione. La sua piena operatività rappresenta un passo decisivo per la gestione delle risorse idriche, offrendo una riserva strategica per fronteggiare situazioni di emergenza e ottimizzare la distribuzione dell’acqua nei Comuni della Valle Telesina e nella città di Benevento.

Il campo è composto da 11 pozzi, di cui 8 operativi, con una capacità di erogazione fino a 350 litri al secondo. L’acqua estratta viene convogliata nel sistema di adduzione Curti-Benevento, contribuendo alla stabilità dell’approvvigionamento in un’area che in passato ha risentito di carenze nei periodi di maggiore richiesta. L’intervento ha previsto anche il potenziamento degli impianti di sollevamento, l’installazione di nuove elettropompe, la messa in sicurezza dell’area e l’introduzione di un sistema di telecontrollo per il monitoraggio in tempo reale.

L’inaugurazione del campo pozzi di San Salvatore Telesino segna un importante traguardo nella gestione delle risorse idriche in sinergia tra Ente Idrico Campano, Regione Campania e amministrazioni locali, rafforzando la capacità della rete di far fronte alle criticità legate ai cambiamenti climatici e garantendo un servizio più efficiente e sostenibile per i cittadini.