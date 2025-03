Futuridea è il nuovo partner di ‘In Vita le Tue Idee’ NArdone: Il tema della salvaguardia dell’ambiente è ormai un tema strategico

Futuridea è entrata a far parte della rete di partner di ‘In Vita le Tue Idee’, un progetto per dare voce alle idee che danno vita a un futuro più sostenibile. Uno spazio dedicato alla promozione di progetti, startup e soluzioni innovative nell'ambito dell'architettura e del design sostenibile.

Ricordiamo che Futuridea è un’associazione impegnata a promuovere innovazione utile e sostenibile, con un forte focus sul trasferimento tecnologico e la ricerca scientifica, in particolare per lo sviluppo del Mezzogiorno e che grazie al suo network di esperti e al Comitato scientifico di alto profilo, supporta enti pubblici e privati nella ricerca, formazione e progettazione di soluzioni innovative per la crescita economica e sociale.

“Abbiamo accettato sin da subito di entrare a far parte della rete di ‘In Vita le tue Idee’ perché la riteniamo un’ottima iniziativa – così Francesco Nardone Responsabile Rapporti Istituzionali di Futuridea -. Il tema della salvaguardia dell’ambiente è ormai un tema strategico per il futuro del pianeta e delle prossime generazioni e per Futuridea rappresenta un tema distintivo. Nuovi modelli produttivi, un nuovo design strategico capace di coniugare crescita economica e tutela ambientale – conclude Nardone – senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni”