Benevento chiama i paesi delle streghe rispondono: nasce una rete Apre la tre giorni Janara con un convegno con gli amministratori e gli studiosi

Le streghe non smettono di riunirsi a Benevento.

Secoli dopo il sabba della notte di San Giovanni Benevento è pronta a fare la sua parte.

"Siamo conosciuti nel mondo come hub delle streghe- ha spiegato il sindaco Clemente Mastella- ma siamo un po' in ritardo rispetto alle altre città italiane che hanno un legame con le streghe".

Il rilancio del turismo sarà dunque affidato anche alla "leggenda madre" della città.

E in quest'ottica ha preso il via "Janara-Le Streghe di Benevento", la kermesse targata Antonio Frascadore - Nico Girolamo pronta ad animare il week end.

Ma in primo luogo si è puntato a mettere in rete le città che condividono il fascino delle streghe.

Da Salem, di cui ha raccontato in collegamento dagli Usa Lisa Peterson, a Triora, passando per Rifreddo, Castel del Monte e Uggiano.

Uno scambio di tradizioni e storie intorno ad un simbolo identitario forte.

Ma anche la base per costruire una rete che possa favorire lo scambio di buone pratiche volte a favorire sviluppo e turismo intorno al tema. A conclusione dell'evento, infatti, gli amministratori hanno firmato un protocollo d'intesa volto "alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e folkloristico legato alla figura della strega nei rispettivi territori".

E a margine dell'incontro il sindaco Clemente Mastella ha anche rilanciato l'iter avviato per la creazione di un parco tematico sul tema a Parco De Mita, con l'allestimento che si vorrebbe affidare allo scenografo premio Oscar, Dante Ferretti.

Un convegno in cui sono stati numerosi anche gli interventi di studiosi ed esperti sul tema pronti a regalare spunti ed approfondimenti intorno alla figura delle streghe.