Telesina, Rubano: "Grazie al nostro impegno avvio ai lavori" "Finanziamento anche del secondo lotto. Risposta soddisfacente dal ministro"

“Oggi in Aula durante il Question Time ho chiesto al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti il finanziamento del secondo lotto del raddoppio della strada statale 372 “Telesina” e quali misure il Governo intenda adottare per accelerare l’avvio dei lavori del primo lotto". Così Francesco Rubano, deputato e vicesegretario regionale del partito azzurro in Campania.

"La Telesina rappresenta un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra il Nord e il Sud del Paese, nonché per la viabilità della Campania e delle regioni limitrofe. Tuttavia, la sua struttura ormai obsoleta e l’intenso traffico, in particolare di mezzi pesanti, la rendono una delle strade più pericolose d’Italia, con un tasso di incidentalità elevato. Grazie all’impegno del Governo di centrodestra, la realizzazione del raddoppio della Telesina è stata sbloccata. Dal 2022, infatti, c’è stato un costante lavoro di avanzamento dei progetti e per il finanziamento del secondo lotto. La risposta del Ministro - ha poi annunciato Rubone - è stata esaustiva e positiva: per il primo lotto i lavori stanno per partire, mentre per il secondo lotto è stata completata la progettazione definitiva, segno che si sta procedendo con determinazione a realizzare l’intera arteria. Questo è un risultato concreto che porterà benefici economici e logistici al Sannio, al Casertano e all’intera Regione Campania. Continuerò ad impegnarmi, sensibilizzando il ministero competente per il tramite del Vice Premier Antonio Tajani e del Sottosegretario Tullio Ferrante, affinché si finanzi il secondo lotto e per procedere rapidamente alla costruzione di questa infrastruttura strategica, cruciale per il rilancio del territorio”.