Infrastrutture, al via lavori di completamento della Fondovalle Vitulanse - FOTO Lombardi: opera di straordinaria importanza per i collegamenti con la Statale 7 Appia e Telesina

E’ stato presentato oggi nella Sala Consiliare della Rocca dei Rettori il progetto esecutivo dei “Lavori di completamento funzionale dell'arteria in direzione Valle Caudina - S.S. 7 "Appia" 3° lotto (ex 4° lotto del progetto generale esecutivo)”, o più semplicemente della Fondo Valle Vitulanese.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente della Provincia Nino Lombardi, il Consigliere provinciale Alfonso Ciervo, i sindaci di Benevento, Clemente Mastella, di Apollosa, Danilo Parente, di Campoli del Monte Taburno, Nicola Grasso, di Castelpoto, Vito Fusco, di Torrecuso, Angelo Iannella, di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, il Vice Sindaco di Cautano, Rosario Meoli, il Presidente del Consiglio Comunale di Benevento, Renato Parente, il Dirigente del Settore Viabilità e infrastrutture della Provincia, Angelo Carmine Giordano, il Direttore dei Lavori Giancarlo Marcarelli, il Collaudatore tecnico-amministrativo Angelo De Blasio, il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, Carmine Randelli, la Impresa Esecutrice Consorzio Stabile Artemide, i Progettisti per la HYPro s.r.l. (Capogruppo) Domenico Ercolino e Lorenzo Ravenda, la Segretaria Generale della Provincia Maria Antonietta Iacobellis con i Dirigenti di Settore Salvatore Minicozzi, Giancarlo Corsano e Giuseppe D’Angelo.

La costruzione della Fondo Valle Vitulanese fu avviata con la fine degli Anni Ottanta del secolo scorso dal Consorzio di bonifica della Valle Telesina, che ne realizzò però solo un primo lotto, da Benevento a Foglianise: con gli inizi di questo secolo la titolarità della strada fu quindi trasferita, per decreto della Regione Campania, alla Provincia di Benevento, che ottenne per il completamento dell’opera uno stanziamento di € 45.600.000 con Delibera del Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54 del 2016 nell’ambito del Programma Operativo Infrastrutture.

I lavori della Fondo Valle Vitulanese si realizzano a seguito di una intesa siglata tra Provincia di Benevento e Regione Campania che, attraverso la Società partecipata Acamir, ha indetto e curato la relativa gara d’appalto.

Il presidente della Provincia Nino Lombardi, nel presentare l’avvio del cantiere dei lavori, ha sottolineato come l’opera rivesta importanza straordinaria perché rompe l’isolamento della Valla Vitulanese considerando che i capolinea della nuova arteria saranno tre Strade Statali: la n. 7 Appia, la n. 372 Telesina e la n. 87 per il Molise. ”Il completamento dell’arteria è stato reso possibile grazie alla cooperazione istituzionale con la Regione Campania – ha precisato Lombardi. Abbiamo lavorato a lungo affinché i fondi già stanziati per la Fondo Valle Vitulanese non fossero dirottati altrove – ha proseguito il presidente, che ha aggiunto: abbiamo consegnato già i lavori della Fondo Valle Isclero, ormai completati al 50% circa; oggi apriamo il cantiere della Fondo Valle Vitulanese e tra un mese al massimo potremo acquisire il via libero definito al progetto della Fortorina da Foiano in direzione Montefalcone Valfortore: in tutto si tratta di 100 milioni di euro di lavori per infrastrutture stradali nel contesto del programma delle grandi opere che stiamo portando a termine. Queste nuove arterie, sebbene non supereranno tutte le criticità del territorio in quanto a collegamenti materiali, sicuramente contribuiranno in maniera rilevante a migliorare l’accesso e la vivibilità di buona parte dei nostri territori”.

Nel prendere la parola il Sindaco di Benevento Mastella si è associato alle considerazioni espresse dal Presidente Lombardi, ricordando il valore aggiunto che viene consegnato al territorio del capoluogo, della vallata Vitulanese e della stessa Campania di nord est di questa opera di raccordo stradale. Il Sindaco, per quanto riguarda le produzioni di eccellenza della Vallata che verranno favorite dalla nuova arteria, ha voluto ricordare l’impegno profuso perché un adduttore della potabilizzazione della diga di Campolattaro, gigantesca opera pubblica da 750milioni di euro, raggiungesse anche la Vallata Vitulanese a servizio della prestigiosa locale produzione vitivinicola. Mastella, quindi, pur ricordando che è ormai avviato il raddoppio della Statale n. 372 da Benevento a San Salvatore Telesino, ha lamentato come manchi l’ultimo tronco dell’ampliamento di questa stessa arteria e cioè quello in territorio casertano fino a Caianello (casello Autostradale); né c’è qualche concreto programma realizzativo per l’autostrada Benevento – Caserta. Inoltre Mastella ha lanciato un allarme per quanto riguarda il completamento nei tempi fissati dell’Alta Capacità ferroviaria Napoli – Benevento – Bari: Mastella è scettico sul rispetto nell’area irpina del crono programma costruttivo (anche per le enormi difficoltà tecniche da superare). Per tale ragione, ha aggiunto Mastella, è stata avviata una interlocuzione forte con il Governo nazionale e con quello europeo per consentire un allungamento delle scadenze del PNRR e non solo per quanto concerne il programma ferroviario. Infine, Mastella ha ricordato che sono in corso contatti con la Regione Campania al fine di ottenere contributi per consentire il trasferimento temporaneo delle scolaresche presso altri edifici mentre sono è in corso il rifacimento di alcune strutture edilizie scolastiche.

Sono quindi intervenuti il dirigente del Settore Viabilità, Giordano ed il progettista della Fondo Valle Vitulanese Ercolino che hanno illustrato ai presenti i passaggi salienti del progetto esecutivo della nuova arteria.

Hanno preso la parola infine sindaci di Campoli del Monte Taburno, Apollosa, Foglianise ed il Vice Sindaco di Cautano i quali, tutti, hanno dato atto del fatto che la Provincia abbia conseguito un risultato di enorme importanza a favore della Vallata, pur non tacendo alcuni rilievi critici circa il progetto esecutivo per quanto riguarda soprattutto il collegamento diretto con i diversi centri abitati. I Sindaci hanno quindi auspicato che vengano tenute in considerazione alcune esigenze dei propri concittadini ed, in particolare, il Sindaco di Castelpoto ha auspicato il miglioramento del collegamento in territorio di Benevento del capolinea attuale della Fondo Valle in contrada San Vito con l’area industriale di contrada Olivola – Roseto.