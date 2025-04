Ok a progetti di inclusione sociale per giovani con disturbo spettro autistico Ammessi a finanziamento due progetti per l'inclusione sociale e lavorativa

Alla vigilia della giornata internazionale di consapevolezza sull'autismo che cade domani, 2 aprile la Regione Campania, Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie, ha comunicato l'ammissione a finanziamento di due progetti per l'inclusione sociale e lavorativa di giovani con disturbo dello spettro autistico, residenti nel territorio della provincia di Benevento.

Le Cooperative sociali Onlus Oltre le Mura, diretta da Carmen Cenicola e Bartololongo diretta dal Italo Montella, hanno accolto favorevolmente l'accorato appello della Presidente dell’APS Insieme Per, Apollonia Botticelli, volto a costruire sul territorio di Benevento una rete istituzionale per l'inclusione dei soggetti con autismo.

Entrambi gli interventi si collocano all'interno di iniziative già avviate presso il Dipartimento di Salute Mentale e l’Ambito sociale, potenziando e migliorando la qualità dei servizi già offerti in favore di adulti con disturbo dello spettro autistico.

La prima, si è aggiudicata il finanziamento con il progetto J.O.L.I. - Job Opportunities for Labour Inclusion". Il Progetto mira a sperimentare percorsi innovativi di formazione on the job e acquisizione delle competenze per giovani con disturbo dello spettro autistico di età compresa tra i 18 e i 21 anni, attraverso la costruzione di una rete integrata sul territorio per la promozione, l’orientamento e l’accompagnamento in percorsi individualizzati di transizione al lavoro. Tra i partners, il Dipartimento di Salute Mentale della Asl BN1, l’Ambito sociale B1, l'Università del Sannio, l’I.T.I. Lucarelli, le aziende agricole Fattoria Mogavero e Terre di Molinara.

L'altro progetto, della Cooperativa Bartololongo, il progetto S.T.A.R. - Social skills Training for Autistics Reskilling, intende realizzare in città un Laboratorio di potenziamento delle abilità sociali per giovani con disturbo dello spettro autistico, di età compresa tra i 16 e i 21 anni, in carico presso il DSM della provincia di Benevento ed i servizi sociali territoriali. Avvalendosi della collaborazione di figure professionali emergenti sul territorio, già precedentemente formate dalla Cooperativa Bartololongo, i ragazzi con autismo parteciperanno a Laboratori di apprendimento delle social skills attraverso simulazioni dei vari contesti di vita ed “uscite protette”, per la generalizzazione degli apprendimenti acquisiti. I partners di progetto sono, il DSM ASL BN1, l'Ambito sociale B1 e la Parrocchia Sacro Cuore di Benevento ma è aperto anche al coinvolgimento di altre parrocchie, organizzazioni e associazioni sportive che vogliano unirsi nell'implementazione di una sfida così ambiziosa.