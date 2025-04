Dopo decenni tornerà alla comunità la struttura sanitaria a Piana Romana Il direttore generale dell'Asl, Volpe: sarà una casa di comunità. Novità anche a Telese

“Sono stati affidati i lavori per casa di comunità, Cot e ospedale di Comunità a Pietrelcina, nella vecchia struttura abbandonata per decenni a Piana romana”.

La novità, pubblicata nella tarda serata di ieri sul sito dell'Asl, è stata annunciata dal direttore generale dell'Asl, Gennnaro Volpe che con orgoglio ha ricordato: “Al centro del mio mandato c'è anche il recupero di vecchie strutture come nel caso di Pietrelcina. Edificio di grandi dimensioni che non è mai stato restituito ai cittadini. Ed ora al termine dei lavori tornerà alla comunità” ha rimarcato il Dg dell'Azienda sanitaria Locale. “Una grande gioia poter fare i lavori in quella struttura abbandonata in un luogo così suggestivo. La stressa cosa avverrà anche a Morcone, dove le opere sono già in corso e a Telese Terme. C'è da lavorare tanto grazie ai fondi del Pnrr e lo stiamo facendo con costanza".

Liste di attese anche al centro del lavoro del dottore Volpe che lancia un appello anche ai cittadini: “Quando non potete usufruire della prestazione prenotata avvisate, al vostro posto inseriamo subito altre persone. Stiamo lavorando continuamente – ha poi assicurato il Dg – per snellire le liste di attesa per le prestazioni sanitarie in provincia di Benevento”.