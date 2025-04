Giornata del "Made in Italy è Legalità, Identità, Cultura e Innovazione..." Il 15 aprile a Benevento il convegno organizzato dall'Unisannio

Giovedì 10 aprile, alle 15.30, presso la Sala dell’Assunta della sede di Palazzo San Domenico dell’Università degli Studi del Sannio, si svolgerà l’evento dal titolo “Made in Italy è Legalità, Identità, Cultura e Innovazione. Dalla legge quadro sulla tutela del Made in Italy all'Albo delle Imprese culturali e creative di interesse nazionale”, nell’ambito della Giornata del Made in Italy. L’iniziativa, realizzata dall’Ateneo sannita e dalla Casa del Made in Italy della Campania, si apre al coinvolgimento degli enti territoriali, delle principali istituzioni rappresentative delle Imprese, delle Scuole e di altri attori presenti sul territorio, ed è dedicata a promuovere e a diffondere la conoscenza del Made in Italy, quale strumento di promozione di valori identitari, coniugando tradizione e innovazione, con interventi di taglio scientifico-divulgativo, storie, esperienze, testimonianze, dimostrazioni ed esempi concreti, anche con il ricorso alle nuove tecnologie, da parte di docenti, esperti, imprenditori, soggetti istituzionali, per la condivisione di idee e proposte innovative a valle di un approfondimento sulla legge quadro sul Made in Italy e sulle opportunità offerte dall’istituzione dell’albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.

Dopo i saluti istituzionali di Gerardo Canfora, Rettore dell’Università del Sannio, Clemente Mastella, Sindaco di Benevento, e Girolamo Pettrone, Commissario Straordinario C.C.I.A.A. Irpinia-Sannio, i lavori saranno introdotti da Nicola Marco Fabozzi, Dirigente Ministero del Made in Italy - Casa del Made in Italy della Campania, che modererà anche gli interventi di Manlio Lubrano di Scorpaniello, Docente di Diritto commerciale UNISANNIO, Riccardo Resciniti, Docente di Economia e gestione delle imprese UNISANNIO, Domenica Di Sorbo, Componente Gruppo tecnico di supporto al Liceo del Made in Italy – Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Seguirà una tavola rotonda, sul tema “Cultura, tradizione e innovazione”, moderata da Anna Pezza, Direttore generale Confindustria Benevento, con la partecipazione di Alberto Micco per Art-Up, Domenico Girolamo per 88Miglia produzione, Rossella Del Prete per Kinetès, Angelo Riviezzo per Leaving footprints.

Le conclusioni sono affidate a Antonella Tartaglia Polcini, Delegata del Rettore per la Terza Missione Sociale e Culturale.

Nel chiostro di San Domenico saranno allestiti stand informativi/dimostrativi a cura delle Start Up e Spin Off presenti.