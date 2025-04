Benevento: Mastella "l'acqua tornerà in anticipo, entro il primo pomeriggio" "Importante per le attività economiche, grazie a chi ha lavorato per ridurre al minimo i disagi"

"A seguito di interlocuzioni con la Regione Campania e con la Gesesa, avviso che l’erogazione idrica in Città sarà ripristinata con anticipo rispetto a quanto ipotizzato. I lavori da parte della Regione Campania sono terminati e la condotta del Biferno è in fase di completo riempimento. Gesesa già nel corso della mattinata avvierà le manovre di riapertura delle condotte cittadine", lo annuncia in una nota il sindaco Clemente Mastella. "Pertanto, entro ora di pranzo/primo pomeriggio l’acqua dovrebbe regolarmente ritornare in ogni parte di Benevento, salvo eventuali piccole eccezioni che potranno essere dovute a fisiologici problemi, i quali saranno certamente affrontati in modo celere e risolutivo da Gesesa". "L'anticipo è di fondamentale importanza certamente per le famiglie e in particolare per le attività economiche della città che potranno affrontare, in questo modo, con maggiore serenità il fine settimana. Non esistono più problemi di approvvigionamento, tuttavia in questa occasione l'interruzione idrica è stata dovuta ai lavori per l'Alta Velocità ferroviaria. L'anticipo sulla riapertura mitiga i disagi. Ringrazio Gesesa e le sue maestranze che hanno operato celermente, tutti gli operai impegnati nei lavori e quelli della ditta Idrambiente per ciò che hanno fatto per ridurre al minimo il disagio alla città", conclude Mastella.