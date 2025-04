Gesesa: a Benevento irregolarità erogazione idrica dopo interruzione 4 aprile Tecnici a lavoro per risolvere la problematica

Ancora qualche problema per il servizio idrico a Benevento. Chiarisce la Gesesa che spiega "a seguito della riapertura del flusso idrico avvenuto ieri 4 aprile dopo la sospensione dovuta per i lavori della TAV, si è generata aria nelle condotte, questo causa fenomeno di bassa pressione e mancanza d’acqua in alcune zone della città di Benevento.

Le strade interessate dall’irregolarità sono le seguenti: Via Avellino, Via Isernia, Via Antonio de Rienzo, Via Gaetano Cangiano, Via San Benedetto da Benevento, Via Piana degli Orti, Via Giuseppe Saragat, Via Filippo Serino, Via Fontanelle, Via Benito Rossi, Via Raffaele Mainella, Parte di Via delle Puglie, Via del Sole, Piazza Castello, Via IV Novembre, Piazza IV Novembre, Via XXIV Maggio, Via Giovan Battista Perasso, Via Emanuele Caggiano, Via Achille Vianelli, Piazza Venanzio Vari, Piazza Risorgimento, Via Nicola da Monteforte, Viale Antonio Mellusi (da Piazza Risorgimento ad incrocio Via de Caro), Viale dei Rettori, Via Sandro Pertini, Via Cupa Ponticelli, Via Guglielmo di Tocco, Via Pietro Collevaccino, Via Ponticelli, Via Ernesto Pontieri, Corso Giuseppe Garibaldi (da Piazza IV Novembre a Via Camerario), Via Annunziata (da Piazza IV Novembre ad incrocio Via Tenente Pellegrini), Via Stefano Borgia, Via Umberto I, Vico Arechi, Vico I San Vittorino, Piazza Guerrazzi, Via Tenente Pellegrini, Rampa Annunziata, Via Mario la Vipera, Via Cardinal di Rende, Piazza Arechi II, Via Giuseppe Verdi, Via Niccolò Franco, Vico I Trescene, Vico II Trescene, Vico III Trescene, Vico Papa Vittorio III, Via San Pantaleone, Via Giovanni de Nicastro, Piazza Piano di Corte, Parte di Via Bartolomeo Camerario, Viale Atlantici (da Piazza Castello ad incrocio Via Tonina Ferrelli).

I tecnici di GESESA sono a lavoro per risolvere la problematica.

Ricordiamo che per segnalare guasti ed emergenze è sempre attivo il numero verde 800511717.