Il cordoglio del mondo Acli per la prematura scomparsa della giovane Adele "Antropologa culturale, Adele ha contribuito a diverse attività promosse dalle Acli Campania"

Le Acli provinciali di Benevento, Caf, Patronato e Giovani delle Acli, si stringono con dolore e partecipazione al cordoglio per la prematura scomparsa della cara Adele Zotti. Antropologa culturale, Adele ha contribuito a diverse attività promosse dalle Acli Campania e dal Servizio Civile Universale a Benevento, in particolare legate ai temi dei diritti, della solidarietà e dell'inclusione sociale.

"Il suo ruolo - ricordano dalle Acli - si è spesso focalizzato su iniziative che mirano a integrare le persone migranti, promuovendo dialoghi costruttivi tra comunità locali e nuovi cittadini. Un momento significativo del suo lavoro è stato il contributo al laboratorio interdisciplinare organizzato dall'UniFortunato, per discutere le questioni riguardanti la migrazione e la coesione sociale. Durante queste occasioni, Zotti ha collaborato con il presidente Filiberto Parente per promuovere il ruolo delle Acli nel tessuto sociale e per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi legati ai diritti umani. "Per la tua simpatia, la tua forza d'animo, incarnando i valori di leader dei volontari del Servizio civile: ti ricorderemo sempre con il sorriso! Buon viaggio Adele" il ricordo commosso di Parente e del mondo aclista.