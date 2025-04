Vinestate compie 50 anni. Mastella: occasione unica per promuovere il territorio Torrecuso al centro degli eventi programmati

Vinestate compie cinquant’anni e per l’occasione l’edizione 2025 è stata ufficialmente presentata al Vinitaly, la più importante fiera dell’enologia e del turismo a livello mondiale. All’incontro hanno partecipato Clemente Mastella, Sindaco del Comune di Benevento, Angelo Radica, Presidente Associazione Città del Vino, Libero Rillo, Presidente Consorzio Sannio Tutela Vini, Anna Falluto, Le Donne del Vino-delegazione Campania, Giovanna Sangiuolo, Giurista vitivinicola e curatore Guida di Torrecuso e naturalmente il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella,

“E’ stata un’occasione unica per promuovere il territorio. Vinestate, la cultura vinicola di Torrecuso sono state protagoniste in una vetrina di rilievo internazionale”, spiega il sindaco di Torrecuso Angelino Iannella. “Per festeggiare il cinquantesimo compleanno di VINESTATE abbiamo progettato una serie di attività che si aggiungono ai quattro giorni della Manifestazione che quest’anno cadono dal 4 al 7 settembre. In particolare presentiamo la Guida di Torrecuso, il nuovo Logo della manifestazione, l’etichetta celebrativa e saremo inoltre presenti con uno stand nella manifestazione Campania Alleva Expo dal 9 all’11 maggio.

Celebreremo i 50 anni della Manifestazione, con un’Anteprima che vedrà la partecipazione di media nazionali e internazionali di settore nonché primari Buyers, ospiti di Torrecuso nel mese di giugno in occasione di una Cena – che vogliamo chiamare La Tavola di Torrecuso -per sottolineare il valore della convivialità – allestita nella piazza principale del Borgo”, prosegue Iannella.

“Torrecuso è una delle capitali italiane del vino, con 179 riconoscimenti ufficiali in Europa e nel mondo solo nell’ultimo trimestre e la kermesse che celebra il prodotto simbolo della nostra terra ha avuto, a Verona durante il Vinitaly, la vetrina che meritava”, conclude Iannella.