Alta velocità Napoli-Bari: conclusi lavori alle gallerie Telese e Reventa VIDEO Cerimonia con il sottosegretario Ferrante e il commissario straordinario Pagone

Applausi, fuochi d'artificio e bollicine hanno salutato l'opera delle ruspe per l'abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Telese sul lotto Frasso Telesino – Telese e della galleria Reventa sul lotto Telese – Vitulano. Momento tutto da celebrare sulla linea ferroviaria Alta Velocità /Alta Capacità Napoli – Bari.

Un passo avanti per un'opera strategica che va veloce. Alla cerimonia hanno partecipato il sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, Tullio Ferrante, il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, l’amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), Aldo Isi e il commissario straordinario di Governo dell’opera, Roberto Pagone.

Come detto due gli interventi portati a termine questa mattina. Quello per la galleria Telese, lunga 2 chilometri e 860 metri; e quello per la galleria Reventa, lunga circa 228 metri. La prima sul lotto Frasso -Telese, la seconda su quello Telese – Vitulano. Lavori affidati da Rfi, con la direzione di Italferr all’Ati Pizzarotti, Ghella, Itinera. Un'opera che richiede ben 6 miliardi di euro che consentirà, con l’attivazione della tratta Cancello-Frasso Telesino entro la fine del 2025, di percorrere la tratta Napoli-Bari in due ore e 40 minuti. Al completamento il tempo si ridurrà a sole due ore, mentre per raggiungere Roma ne serviranno tre ore.

Caporaso: opera strategica, fermata anche a Telese

“Per la nostra comunità rappresenta un'opportunità unica. Speriamo che sia prevista una fermata per Telese, sarebbe – aggiunge il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso – un modo per combattere lo spopolamento. Siamo davvero felici della costruzione di quest'opera strategica ma va evidenziato che i cittadini hanno subito anche tanti disagi, in particolare per le strade, e dunque chiediamo attenzione e vicinanza”.

Isi (Rfi): “cantiere modello in condivisione con il territorio”

“Quella di oggi è una giornata importante, una tappa fondamentale per la Napoli Bari – ha spiegato l'amministratore delegato di RFI, Aldo Isi -. Questo è un cantiere modello, frutto di una profonda condivisione con il territorio, che sta rispettando le tempistiche immaginate”.

Pagone e Ferrante “Un'opera che rappresenta sviluppo per le imprese e libertà per i giovani”

“Un'opera che è riuscita a dimezzare i tempi previsti” ha evidenziato il commissario straordinario Roberto Pagone. Mentre il sottosegretario alle Infrastrutture, Tullio Ferrante ha evidenziato “E' l'opera pubblica più in linea rispetto ai target di realizzazione e collegamento. Un investimento forte che garantisce una rivoluzione dei collegamenti nell'intero Sud, dal valore culturale immenso, capace di dare un segnale forte rispetto al grande tema delle aree interne grazie a collegamenti rapidi che possono consentire sviluppo e libertà delle imprese e dei giovani”.