Cultura d'Impresa: si celebra la Giornata del Made in Italy Un convegno di studi martedì al Teatro De La Salle, Benevento

La Repubblica Italiana riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del Made in Italy per celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche e i luoghi di produzione, riconoscendone il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario.

L’impresa culturale e creativa Kinetès-Arte.Cultura.Ricerca.Impresa, in collaborazione con Confindustria Benevento, intende promuovere il patrimonio culturale e identitario del territorio attraverso un ampio confronto sul tema della cultura d’impresa tra identità, innovazione e comunicazione, per sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell’ingegno e dei prodotti italiani.

L’evento, che conta su un largo partenariato istituzionale e imprenditoriale, si terrà presso il Teatro De La Salle martedì 15 aprile, nella giornata ufficiale della ricorrenza curata dal Ministero del Made in Italy e ospiterà importanti referenti istituzionali, accademici e imprenditori che racconteranno, anche attraverso esempi concreti, l'importanza e il valore della conservazione della memoria.

Attraverso buone pratiche che hanno consentito, negli anni, di utilizzare gli archivi storici e i musei come leve di comunicazione e identità, si rifletterà sul legame che lega il passato al presente. La memoria diventa strumento di lettura del presente, luogo di studio e approfondimento anche della cultura d’impresa, patrimonio a disposizione dei territori e della collettività. Documenti, fotografie e audiovisivi aziendali, diventano luogo privilegiato di cultura e conoscenza.

Archivi e Musei d'Impresa, così come Case Museo, Atelier e Studi di Artista, possono diventare straordinari strumenti di identità, ricerca, formazione e comunicazione della cultura aziendale, capaci di restituire un coacervo di emozioni che gli spazi della produzione sono in grado di comunicare al grande pubblico proprio in virtù del rapporto esistente tra luoghi, oggetti e protagonisti.

Il Centro di Ricerca Kinetès, che affianca l’omonima impresa culturale, sin dalla sua fondazione lavora sul patrimonio culturale e su quello archeologico industriale, in particolare nelle aree interne della Campania.

Il convegno, che coinvolgerà alcuni dei soggetti istituzionali pubblici o privati della Cultura d'Impresa (Associazione MuseImpresa, Comitato Cultura di Confindustria, Soprintendenza Archivistica, Direzione Musei e Biblioteche della Regione Campania, Università e Imprese), è rivolto a un pubblico eterogeneo, di cittadini interessati, studiosi, studenti universitari e di scuole superiori, ma anche di referenti, pubblici o privati di aziende storiche, ai quali si chiederà di non trascurare il legame che persiste tra tradizione produttiva, innovazione e territorio.

Introdurrà il tema della giornata la Prof.ssa Rossella Del Prete, in qualità di storica economica presso l’Università degli Studi del Sannio e di Direttrice del Centro di Ricerca Kinetès. Dopo i saluti del Dott. Marco Fabozzi, in rappresentanza del Ministero e della Casa del Made in Italy della Campania, seguiranno alcuni prestigiosi interventi istituzionali: del Sindaco Clemente Mastella e di Oberdan Picucci, Presidente Fondazione Città Spettacolo BN, del Soprintendente Archivistico e Bibliografico della Campania, Gabriele Capone, della Dirigente dell’Unità Operativa “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche” della Regione Campania, Anita Florio, del Rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, del Commissario straordinario della Camera di Commercio Irpinia Sannio, Girolamo Pettrone, del VicePresidente di Confindustria Benevento, Filippo Liverini.

Di seguito il programma degli altri interventi:

I PATRIMONI CULTURALI D’IMPRESA COME OPPORTUNITÀ

Lucia Nardi, Comitato Cultura Confindustria, VicePresidente MuseImpresa - Anticipare bisogni, creare nuove esigenze: rendersi necessari. Gli archivisti d’impresa,

Ludovico Solima, Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli” - La memoria come leva strategica: i musei d’impresa nella cultura del Made in Italy,

Barbara Bergaglio, Museo CAMERA - Gli archivi fotografici delle imprese tra ricerca e comunicazione,

Rossella Paliotto, AD Aet Holding Spa - Dalle produzioni industriali alle collezioni: l’innovazione tecnologica per la valorizzazione del patrimonio culturale,

Antonella Tartaglia Polcini, Università del Sannio, Assessore alla Cultura Comune di Benevento - Patrimonio culturale come patrimonio identitario.

STORIE DI PATRIMONI RECUPERATI

Florino Rubbettino, SudHeritage - Trasmettere il patrimonio manifatturiero e i valori della cultura aziendale con l’arte contemporanea,

Paola Vona, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica per la Campania, L’archivio Ilva di Bagnoli,

Pina Amarelli, Presidente Amarelli Sas - Una storia d’innovazione dalle nobili radici: una narrazione autentica per un futuro possibile,

Federico Lomolino, Direzione UOD “Promozione e Valorizzazione di Musei e Biblioteche”, Regione Campania L’esperienza delle Case Museo in Campania.

ESPERIENZE SUL TERRITORIO

Vittoria Marino, Università degli Studi del Sannio, Made in Italy e Mezzogiorno. La narrazione di un cambio di paradigma,

Filippo Liverini, Presidente Mangimi Liverini Spa Una cultura organizzativa, collaborativa e innovativa che fa storia,

Mario Rosa, Presidente Fabbriche Riunite Torrone Benevento Le Fabbriche Riunite di Torrone,

Flavian Basile – Presidente ANCE, dal Grand Hotel Italiano all’Antum Hotel,

Mario Ferraro, IPM-INNOVATION PROJECT MANAGER Ferraro Group,

AF1 – Antica Fornace 1.

Conclusioni affidate a Gaetano Sabatini, Università degli Studi Roma 3.