Consegnato un defibrillatore alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori La donazione dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento

Consegnato, questa mattina, da parte dell’Azienda Servizi Igiene Ambientale Benevento alla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento un defibrillatore. La cerimonia di consegna è avvenuta, questa mattina, presso la sede LILT, alla presenza del presidente della LILT di Benevento, Antonio Febbraro; del sindaco della città di Benevento, Clemente Mastella; dell’amministratore unico di Asia, Donato Madaro; di Luisa Petrone, presidente commissione Ambiente del Comune di Benevento e di Luca De Lipsis, consigliere delegato alle Politiche Sanitarie del Comune di Benevento. Presenti anche il direttivo LILT ed il coordinatore regionale LILT, Oto Cusano. Aprendo i lavori, il presidente Febbraro ha espresso il proprio ringraziamento da parte di tutti i soci della LILT sannita nei confronti sia dell’ASIA che del Comune per la sensibilità dimostrata nei confronti dell’associazione che, ogni giorno, lavora nell’ambito del volontariato e della solidarietà. L’amministratore Madaro ha poi evidenziato: “L’ASIA è da sempre vicina alle esigenze della collettività e pronta ad erogare servizi di qualità anche in iniziative solidali che coinvolgono la comunità”. Madaro si è detto anche disponibile ad intraprendere ulteriori iniziative con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Benevento: “Affinchè si favoriscano fonti di condivisione con la popolazione nel segno della

sostenibilità ambientale e della salute”. L’importante connubio istituzionale di collaborazione sancito, in mattinata, tra l’Ente comune e la LILT è stato ribadito dai due rappresentanti dell’Amministrazione comunale, De Lipsis e Petrone che hanno altresì messo in risalto il costante e

proficuo lavoro sostenuto, quotidianamente, dal Comune per il benessere dei propri cittadini -anche attraverso manifestazioni di beneficenza e di volontariato- atte a migliorare il welfare e l’offerta in materia di sanità/bene pubblico sul territorio. Infine, il sindaco Mastella ha dichiarato: “Con la donazione di oggi, Benevento si dota del suo dodicesimo defibrillatore, portandola ad diventare una città cardioprotetta in tutti i quartieri. Per il Comune rappresenta non solo una testimonianza di vicinanza nei confronti dei cittadini ma anche un’attestazione di stima nei confronti della LILT che, ogni giorno, lavora per la divulgazione e per la diffusione della cultura della prevenzione oncologica tra i cittadini”. Il defibrillatore donato dall’ASIA alla LILT, da oggi, è installato presso gli ambulatori della sezione LILT in via Martiri d’Ungheria n.21 del capoluogo sannita.